15 yaşından büyükler elini çabuk tutsun! Kişi başı 4.125 TL cep harçlığı verilecek: Başvuru formunu dolduran hemen alıyor!







CEP HARÇLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI







İŞKUR CEP HARÇLIĞI NE KADAR?

İŞKUR 15 yaşından büyük olan herkese nakit destek vereceğini açıkladı. Verilecek olan ödemenin tutarı ise 4125 TL olarak belirlendi. Başvuru formunda yer alan bilgiler eksiksiz ve doğru şekilde doldurularak eğitim programlarına katılım sağlanır. Binlerce kişi hem meslek eğitimi alırken hem de cep harçlığı alabilecek. İŞKUR eğitim programı nedir, başvuru şartları nelerdir? İşte İŞKUR cep harçlığına ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır.İŞKUR üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere önemli duyurularda bulunurken 15 yaşından büyük herkese 4125 TL cep harçlığı verileceği duyuruldu.-TC vatandaşı olmak -65 yaşından büyük olmamak -15 yaşını doldurmuş olmak -İşsiz olup gelirin bulunmaması -Gelir testinde fakirlik sınırının altında yer almak -Başvuru yapılacak olan İŞKUR'un bulunduğu yerde ikamet ediyor olmak.Asgari ücrete gelen zamlarla beraber İŞKUR tarafından verilen ödemelerde de artışlar yaşandı. İŞKUR mesleki eğitim programlarına katılanlara günlük olarak 137,51 TL ücret ödemesi yapılırken bununla beraber garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara ise 63,47 TL ödeme verileceği bildirildi. İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden ya da merkezlerinde giderek başvuruda bulunabilirsiniz.