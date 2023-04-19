1500 TL'lik doğalgaz faturası artık 750 TL ödenecek! O tarihten sonra başlıyor

Türkiye'de geçtiğimiz kış aylarında yüksek doğalgaz faturalarıyla mücadele eden vatandaşlar için müjdeli haber
geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz yataklarının kullanıma açıldığını açıkladı ve yurttaşların evlerinde kullanacakları doğalgazın daha uygun fiyatlarla sağlanacağını müjdeledi. Bu gelişmeyle birlikte, tüm Türkiye'de doğalgaz faturalarının yarı fiyatına düşeceği öngörülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz doğalgazı iletim hattına gazın verilmeye başlandığını açıkladı. Kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladıklarını belirten Dönmez, Karadeniz doğalgazının 30 saat içinde karaya ulaşacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise doğalgaz fiyatlarına ilişkin perşembe günü müjde vereceğini duyurdu.
İlk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını belirten Bakan Dönmez, üretim miktarlarını 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracaklarını söyledi. Faz 2 bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayabileceklerini belirten Dönmez, faz 3 ile birlikte üretim miktarının 60 milyon metreküpe çıkacağını ifade etti. Faz 3'ün planlamasının 2028 yılında olacağını sözlerine ekledi. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının büyük ölçüde Karadeniz gazından karşılanması bekleniyor. Yurttaşların doğalgaz faturalarında büyük indirimler olacak ve orta ve dar gelirli vatandaşlar için daha iyi bir kış geçirme imkanı sağlanacak. Ayrıca, Türkiye'nin enerji ihtiyacının büyük bir bölümünün yerli kaynaklardan karşılanması da ülke ekonomisi açısından büyük bir avantaj olacak.
DOĞALGAZA İNDİRİM
Türkiye'nin doğalgaz fiyatlarına ilişkin yeni bir müjde verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Karadeniz gazının keşfedildiğini duyurarak, yurttaşların evlerine doğalgazın verileceği tarihi açıkladı. Bu müjde, kış aylarında yüksek doğalgaz faturaları ile zorlanan 81 ildeki milyonlarca yurttaşı sevindirdi. Karadeniz doğalgazı iletim hattına verilmeye başlandı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gece itibarıyla kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık." dedi. Karadeniz doğalgazı, 30 saatte karaya ulaşacak ve ilk etapta 10 kuyunun üretime alınacağı belirtildi. Bakan Dönmez, "Kuyu sayısını 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayabileceğiz. Faz 3 ile üretim miktarımız 60 milyon metreküpe çıkacak. Faz 3'ün planlaması 2028 yılı. Takvim henüz netleşmedi." diye konuştu. Bakan Dönmez, doğalgaz fiyatlarına da değinerek, "Gazı sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız." dedi. Ayrıca, Gabar'da yapılan keşiflerin de doğalgaz üretimine katkı sağlayacağı belirtildi. Gabar'daki sahada, 6-7 kuyuda 7 bin varilin üzerine çıkıldığı ve bu yıl içinde 15 kuyuya ulaşılarak günlük 15-20 bin varil üretim hedeflendiği ifade edildi. Bu sayede Türkiye'nin 100. yılında günlük 100 bin varil üretiminin gerçekleştirilmiş olacağı belirtildi. Bu müjdelerle, Türkiye'de doğalgaz fiyatlarının düşeceği ve vatandaşların daha ekonomik bir şekilde doğalgaza erişebileceği umut ediliyor. Özellikle orta ve dar gelirli vatandaşların kış aylarında daha uygun doğalgaz faturaları ile rahatlama yaşaması hedefleniyor.