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13 Şubat 2023 - 10:59

156 saat enkaz altında kaldı! 9 yaşındaki Semih'in hayalini Muslera gerçekleştirdi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye birleşerek her taraftan yardım sağlamak için çalışmaya başladı. Spor dünyası bu felaket karşısında sessiz kalmadı ve ilk gün itibariyle toplanan yardım malzemelerini tırlarla afet bölgelerine gönderdi. Galatasaray'ın file bekçisi Muslera ise 156 saat sonra enkazdan çıkarılan 9 yaşındaki Semih İnce ile konuştu ve onun en büyük hayalini gerçekleştirdi.

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13 Şubat 2023 - 10:59
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156 saat enkaz altında kaldı! 9 yaşındaki Semih'in hayalini Muslera gerçekleştirdi


Bugüne kadar bölgeye onlarca yardım TIR'ı gönderen Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, sakat olmasına rağmen çalışmaların sürdürüldüğü NEF stadına gitti. Burada gönüllüler ile omuz omuza veren veren Uruguaylı kaleci bölgede ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. 

9 yaşındaki Semih'in hayalini Muslera gerçekleştirdi



Muslera, 156. saatin sonunda enkazın altından çıkarılan 9 yaşındaki Semih İnce ile telefonda görüştü. Tecrübeli file bekçisi küçük çocuğun bir hayalni yerine getirirken aynı zamanda onun tüm masraflarını ödediği için sosyal medyada övgüyle karşılandı.

9 yaşındaki Semih'in hayalini Muslera gerçekleştirdi

SU, DONDURMA VE MUSLERA'NIN FORMASINI İSTEDİ

156 saat sonra mucizevi bir şekilde enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 yaşındaki Semih, çıkar çıkmaz kurtarma ekibinden su ve dondurma istedi. Daha sonrasında koyu Galatasaray'lı olduğu öğrenilen küçük çocuk Muslara'nın formasını istediğini söyledi. Tecrübeli oyuncu bu isteği duydu ve hemen Semih ile iletişime geçti.

9 yaşındaki Semih'in hayalini Muslera gerçekleştirdi

Küçük çocukla telefonda görüntülü konuşan Muslera Semih'e hemen imzalı formasını göndereceğini söyledi. Ayrıca Muslera'nın Semih'in bütün okul masraflarını da karşılayacağı öğrenildi. Bu haber sosyal medyada büyük övgü aldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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