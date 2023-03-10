









HALK KART NEDİR? BU KARTA SAHİP OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?







16-75 yaş arası vatandaşlara dağıtılacak! Şartları taşıyan yardım kartı alacak: Belediye duyurdu. Halk kart sahipleri devletten çeşitli yardım alan kişiler olarak biliniyor. Vatandaşlara çeşitli desteklerin sağlandığı ödemeler halk kart sahiplerinin oluyor. Bu ödemeler 16 yaşından büyük kişilere veriliyor. Yani Halk kart sahiplerinin 16 yaşından büyük olması gerekiyor. İşte Halk Karta ilişkin detaylar...Ankara Çankaya Belediyesi tarafından üretilen bir kart çeşidi olan halk kart ile birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi amaçlanıyor. Ankara Çankaya Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Halk kartlar ihtiyaç sahibi, ekonomik olarak geçinmekte güçlük geçen, maddi durumu yetersiz kişilere veriliyor. Yardıma muhtaç insanların geçinebilmeleri için sadece Çankaya ilçe sınırlarına içinde ikamet eden kişilere verilmektedir. Bu kart ile ilgili yapılan yardımlardan yalnızca Çankaya'dakiler faydalanabilmektedir.Çankaya Halk Karta sahip olabilmek için evde yaşayan 16 yaşından büyük bireylerin başına düşen ücretin, asgari ücretin 1/3'nden az olması gerekmektedir. Yani hane içinde kişi başına düşen toplam gelirin net asgari ücretin bir bölü üçünden az olması gerekmektedir. Bu şart sağlandığı taktirde Çankaya Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Halk kart verilmektedir. Üzerine bir yeri, tapusu ve gayrimenkulü olan kişiler faydalanamayacaktır.