GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 02:05

16 gündür hasarlı evden çıkmadılar! Nedenini duyan şaştı kaldı: 4 deprem birden yaşadılar

Malatya'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan iki büyük depremin ardından, yatalak bir anne ve öğretmen oğlu, 11. kattaki evlerinde tam 16 gün boyunca mahsur kaldı. Neyse ki, itfaiye ekiplerinin kahramanlığı sayesinde, bu dramatik hikayenin sonu mutlu bitti.

GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 02:05
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16 gündür hasarlı evden çıkmadılar! Nedenini duyan şaştı kaldı: 4 deprem birden yaşadılar


6 Şubat'ta 11 ilde meydana gelen deprem felaketinde birçok insan evsiz kalırken, Malatya'dan gelen ilginç bir haber, herkesi şaşırttı. 

deprem



Bir apartmanın 11. katında mahsur kalan yatalak anne ve öğretmen oğlu, 16 gün boyunca evde mahsur kalmıştı. İtfaiye ekipleri, cesur müdahaleleri sayesinde anne ve oğlunu kurtardılar ve onları evlerinden kurtardılar.

deprem

 Emekli öğretmen Hanifi Akgün (70) ve annesi Güllü Akgün (91), evlerinde mahsur kalmalarının sebebi olarak, binanın merdivenlerinin yıkılmış olmasını gösterdi. Bugün itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden kurtarılan anne ve oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü. Ancak, neden bu kadar uzun süre yardım istemedikleri hala bir gizem olarak kalmaya devam ediyor.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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