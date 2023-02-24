16 gündür hasarlı evden çıkmadılar! Nedenini duyan şaştı kaldı: 4 deprem birden yaşadılar













6 Şubat'ta 11 ilde meydana gelen deprem felaketinde birçok insan evsiz kalırken, Malatya'dan gelen ilginç bir haber, herkesi şaşırttı.Bir apartmanın 11. katında mahsur kalan yatalak anne ve öğretmen oğlu, 16 gün boyunca evde mahsur kalmıştı. İtfaiye ekipleri, cesur müdahaleleri sayesinde anne ve oğlunu kurtardılar ve onları evlerinden kurtardılar.Emekli öğretmen(70) ve annesi(91), evlerinde mahsur kalmalarının sebebi olarak, binanın merdivenlerinin yıkılmış olmasını gösterdi. Bugün itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden kurtarılan anne ve oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü. Ancak, neden bu kadar uzun süre yardım istemedikleri hala bir gizem olarak kalmaya devam ediyor.