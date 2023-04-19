16 il için kararını verdi! Oy pusulası farklı olacak ve “Millet İttifakı” ismi yer almayacak!







16 İL İÇİN 'FERMUAR MODELİ' KARARI ALINMIŞTI

'MİLLET İTTİFAKI' İBARESİ OY PUSULALARINDA YER ALMAYACAK











9 İLDE CHP'NİN 7 İLDE İYİ PARTİ'NİN LOGOSU YER ALACAK

Türkiye, 14 Mayıs seçimleri için geri sayımı sürdürüyor. 25 gün sonra sandığa gidecek olan seçmenleri ilgilendiren bir karar alındı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Millet İttifakı ile ilgili alınan kararda 16 il oy pusulasında değişiklik yapıldı. Karar, 16 il için ermuar modelinde anlaştığını açıklayan CHP ve İYİ partilerini yakından ilgilendirdi. Detaylar haberimizde..Millet İttifakı'nın paydaşlarından CHP, Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Amasya ve Hakkari illerinde kendilerine ait logolarıyla seçim yapılmasına karar verdi. Bu arada İYİ Parti, Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis ve Erzurum eyaletlerinde kendi parti logosunu kullanarak seçimlere katılmayı kabul etti.YSK'dan seçime 25 gün kala önemli bir karar alındı. Edinilen bilgilere göre; adı geçen 16 ildeki oy pusulalarında "Millet İttifakı" isminin kullanılamayacağına karar verdi. Bu eyaletlerde yalnızca aday gösterilen partinin logosu görüntülenecek. Partinin logosunda "Millet İttifakı" ibaresi yer almayacak.Millet İttifakı'nın seçmenleri 14 Mayıs'ta sadece Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya, Hakkari CHP logolarını; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis ve Erzurum eyaletlerinde logoyu sadece İYİ Parti logolarını görecekleri.