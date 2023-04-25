YAŞAM
25 Nisan 2023 - 20:45

16 il için tehlike başladı! Gök gürültüsü uyku uyutmayacak: Meteoroloji'den korkutan uyarı

Nisan ayının bitmesine sayılı günler kala Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 ili sarı kodla uyardı! Yağışlar gümbür gümbür geliyor! Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
25 Nisan 2023 - 20:45
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16 il için tehlike başladı! Gök gürültüsü uyku uyutmayacak: Meteoroloji'den korkutan uyarı
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Vatandaş havaların ısınmasını beklerken yağışlar da artarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok farklı ili ve bölgeyi yoğun yağış konusunda uyardı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre ülke geneli çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz Bölgesi iç kesimi, İç Ege Bölgesi, Batı Karadeniz Bölgesi iç kesimi, İç Anadolu Bölgesi, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi kuzey ve doğu kesimi, Bursa, Bilecik, Sinop, Balıkesir, Kahramanmaraş il çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi hakim. 



16 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Geldi

Yağışlar özellikle İç Ege Bölgesi, Yozgat, Göller Yöresi, Ordu, Sivas, Tokat, Giresun, Eskişehir güney ve doğu kesimi, Ankara güney ve batı kesimi, Konya kuzey kesimi, Samsun ve Amasya il çevrelerinde kuvvetli olacak. Yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olması beklenmiyor. Rüzgar ise kuzeyli yönden hafif ve zaman zaman orta kuvvetli olarak esecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 16 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Belirlenen illerde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi hakim. Bu iller şu şekilde belirlendi; Amasya, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Giresun, Kütahya, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Ordu, Samsun. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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