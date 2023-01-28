16 ili kara bulutlar sardı! Atkılar bereler dolaptan çıksın: Bu illerde kuvvetli yağış darmaduman edecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin ve ölçüm değerlendirme raporuna göre karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ankara'nın bazı ilçelerinde dün gece ilk kar göründü. Ocak 2023'ün son Cumartesi günü Türkiye'deki hangi kentlerin yağışlı olması bekleniyor? Meteoroloji o şehirleri uyardı! İşte resmi hava tahmin raporu... Günlerdir hem şehirde yaşayan hem de taşrada tarımla uğraşan vatandaşlarımızı korkutan kurak günlerin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yılbaşında evlerinde usulca yağan karları izlemekle geçirmeye alışan yurttaşlarımız Ocak ayı sonuna gelmemize rağmen bu keyfe ulaşamadılar. Yalnızca keyif değil yazın susuzluk tehlikesi çekinceleri de giderek arttı. Evvelsi akşam Ankara'dan mutlu haber
geldi. Ankara'nı yüksek rakımlı bölgeleri dün gece kara büründü. Barajları alarm veren İstanbul'dan da mutlu haberler
bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde bulunan rapora göre karla karışık yağmur ve kar geliyor.
HAVA DURUMU 28 OCAK 2023 CUMARTESİ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Ülkemiz genelinin yağışlı olacağı öngörülüyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, Marmara’nın güneybatısı, İç Anadolu, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar biçiminde düşmesi bekleniyor. Yağışların, Kıyı Ege, Manisa, Antalya'nın doğusu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kayseri, Bilecik, Sivas, Bingöl, Malatya, Tunceli, Muş, Elazığ ve Bitlis çevrelerinde şiddetli kar biçiminde olacağı öngörülüyor. HAVA SICAKLIĞI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer bölgelerde ise ciddi bir farklılık görülmeyeceği öngörülüyor. RÜZGAR: Çoğunlukla güney tarafından hafif ve zaman zaman orta şiddette, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Ege, İç ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde şiddette 40-70 km/saat biçiminde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Kayseri, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis civarlarında şiddetli ve yer yer kuvvetli kar biçiminde olacağı öngörüldüğünden muhtemel problemlere karşı önlem alınması lazımdır. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı önlem alınması lazımdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Güneyi ve doğusunun yağmur ve sağanak, Bilecik civarlarında karla karışık yağmur ve kar yağışlı süreceği bekleniyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı düşünülüyor. EDİRNE °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, kısmi yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, kısmi yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge çoğunluğunun kısmi yağışlı geçeceği öngörülüyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği beklenen yağışların, kıyı şeridi ile Manisa ve Kütahya civarlarında şiddetli olması bekleniyor. DENİZLİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya'nın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. ADANA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ANTALYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il geneli ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MERSİN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusu ile yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ÇANKIRI °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı KONYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. BOLU °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı DÜZCE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. KASTAMONU °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ZONGULDAK °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. AMASYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. ERZURUM °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KARS °C, 0°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı MALATYA °C, 0°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. VAN °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyi karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı GAZİANTEP °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu SİİRT °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’de fırtına; Orta Karadeniz ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusu 7; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 gece saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta. MARMARA Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta. EGE Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyi batıdan 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf. AKDENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde doğusu yer yer 3,5 m; Görüş; İyi, yağış anında orta. VAN GÖLÜ Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.