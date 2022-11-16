16 Kasım çarşamba gününü TV'de neler var

16 Kasım Çarşamba günü televizyonlarının başında olacak izleyiciler için merak edilen konulardan birisi de hangi program ve dizilerin yayınlanacağı elbette. Hangi dizinin yeni bölümü yayınlanacak? Herhangi bir spor müsabakası var mı? Keyifle izlenecek bir film ya da program arayanlar için televizyon kanallarının program akışlarını sizin için tek bir sayfada toparladık. Hiçbir programı kaçırmak istemiyorum diyorsanız sizin için derlediğimiz yayın akışını incelemeye ne dersiniz? Yeni sezona oldukça kapsamlı bir televizyon akışı ile başlayan kanallarda yok yok. Geçmiş senelerden iddialı izleyici kitlesini devam ettiren pek çok yapıma ek olarak, sezona iddialı giriş sağlayan yeni yapımlarında ilk bölümleri itibariyle seyircileri ekran karşına topladığını söylesek sanıyoruz yanılmış olmayız. Buna ek olarak konsept değişiklikleri, yakın zamanda vizyona girmiş filmler ve spor müsabakalarıyla fazlasıyla şenlenen televizyon konseptleri bu yılda izleyicileri ekrana bağlayacak gibi duruyor. Birbirinden eğlenceli ve ilginç programları sizlerinde çok seveceğine eminiz. 16 Kasım Çarşamba günü televizyonlarda pek çok keyifli içerik sizleri bekliyor, bizden söylemesi. Televizyon Kanalları 16 Kasım Yayın Akışı
STAR 07-00 Mesut Yar ile Bugün, 09-00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi, 10-00 Sabahın Sultanı Seda Sayan, 13-00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde, 16-00 Toprak ile Fidan, 18-15 Star Haber, 19-00 Toprak ile Fidan, 20-00 Yerli dizi tekrar/Sinema, 05-30 Toprak ile Fidan Kanal 07-00 Küçük Ağa (tkr), 09-00 Neler Oluyor Hayatta, 11-00 Hicran (tkr), 13-00 Gelinim Mutfakta, 16-00 Aşk ve Umut, 17-00 Hicran (yeni b.),18-30 Kanal D Ana Haber, 20-00 O Kız (yeni b.), 00-15 Üç Kız Kardeş (tkr) ATV 08-00 Kahvaltı Haberleri, 10-00 Müge Anlı ile Tatlı Sert, 13-00 ATV Gün Ortası,14-00 Mutfak Bahane, 16-00 Esra Erol'da, 19-00 atv Ana Haber, 20-00 Kuruluş Osman (104. b.),00-20 Yanlız Kurt (25. b.),03-50 Mutfak Bahane (tkr), 05-50 Bir Zamanlar Çukurova Show 08-00 Bu Sabah, 10-00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 12-15 Asli Hünel Gelin Evi, 15-00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18-45 SHOW Ana Haber, 20-00 Hayat Bugün 00-15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi FOX 07-15 Çalar Saat, 10-00 ekonomi Arası, 10-05 Çağla ile Yeni Bir Gün, 12-30 En Hamarat Benim, 16-30 Yasak Elma, 19-00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, 20-00 Bir Peri Masalı, 23-15 Darmaduman, 01-45 Yasak Elma, 04-00 Her Yerde Sen TRT 1 05-10 Benim Adım Melek, 10-30 Alişan İle Hayata Gülümse, 13-15 Yeşil Deniz, 15-35 Yürek Çıkmazı, 18-55 İddiaların Aksine, 19-00 Ana Haber, 20-00 Milli Takım Hazırlık Maçı : Türkiye- İskoçya, 22-00 3'Te 3, 00-00 Yürek Çıkmazı TV8 06-00 Canım Annem, 07-15 8'de Sağlık, 08-45 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa, 10-30 Doya Doya Moda, 12-45 Canım Annem, 14-00 Yazgı,15-00 Kadere Karşı,16-00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz,20-00 Tuzak,00-15 Tuzak, 02-30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
STAR 07-00 Mesut Yar ile Bugün, 09-00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi, 10-00 Sabahın Sultanı Seda Sayan, 13-00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde, 16-00 Toprak ile Fidan, 18-15 Star Haber, 19-00 Toprak ile Fidan, 20-00 Yerli dizi tekrar/Sinema, 05-30 Toprak ile Fidan Kanal 07-00 Küçük Ağa (tkr), 09-00 Neler Oluyor Hayatta, 11-00 Hicran (tkr), 13-00 Gelinim Mutfakta, 16-00 Aşk ve Umut, 17-00 Hicran (yeni b.),18-30 Kanal D Ana Haber, 20-00 O Kız (yeni b.), 00-15 Üç Kız Kardeş (tkr) ATV 08-00 Kahvaltı Haberleri, 10-00 Müge Anlı ile Tatlı Sert, 13-00 ATV Gün Ortası,14-00 Mutfak Bahane, 16-00 Esra Erol'da, 19-00 atv Ana Haber, 20-00 Kuruluş Osman (104. b.),00-20 Yanlız Kurt (25. b.),03-50 Mutfak Bahane (tkr), 05-50 Bir Zamanlar Çukurova Show 08-00 Bu Sabah, 10-00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 12-15 Asli Hünel Gelin Evi, 15-00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18-45 SHOW Ana Haber, 20-00 Hayat Bugün 00-15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi FOX 07-15 Çalar Saat, 10-00 ekonomi Arası, 10-05 Çağla ile Yeni Bir Gün, 12-30 En Hamarat Benim, 16-30 Yasak Elma, 19-00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, 20-00 Bir Peri Masalı, 23-15 Darmaduman, 01-45 Yasak Elma, 04-00 Her Yerde Sen TRT 1 05-10 Benim Adım Melek, 10-30 Alişan İle Hayata Gülümse, 13-15 Yeşil Deniz, 15-35 Yürek Çıkmazı, 18-55 İddiaların Aksine, 19-00 Ana Haber, 20-00 Milli Takım Hazırlık Maçı : Türkiye- İskoçya, 22-00 3'Te 3, 00-00 Yürek Çıkmazı TV8 06-00 Canım Annem, 07-15 8'de Sağlık, 08-45 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa, 10-30 Doya Doya Moda, 12-45 Canım Annem, 14-00 Yazgı,15-00 Kadere Karşı,16-00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz,20-00 Tuzak,00-15 Tuzak, 02-30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz