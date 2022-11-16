TV Programları
16 Kasım 2022 - 10:13

16 Kasım çarşamba gününü TV'de neler var

16 Kasım Çarşamba günü TV'de hangi yayınlar olacak? Hangi dizinin yeni bölümü yayınlanacak? Herhangi bir spor müsabakası var mı? Keyifle izlenecek bir film ya da program arayanlar için televizyon kanallarının program akışlarını sizin için tek bir sayfada toparladık. Detaylar haberimizde

TV Programları
16 Kasım 2022 - 10:13
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
16 Kasım çarşamba gününü TV'de neler var
16 Kasım Çarşamba günü televizyonlarının başında olacak izleyiciler için merak edilen konulardan birisi de hangi program ve dizilerin yayınlanacağı elbette.

Hangi dizinin yeni bölümü yayınlanacak? Herhangi bir spor müsabakası var mı? Keyifle izlenecek bir film ya da program arayanlar için televizyon kanallarının program akışlarını sizin için tek bir sayfada toparladık. 

Hiçbir programı kaçırmak istemiyorum diyorsanız sizin için derlediğimiz yayın akışını incelemeye ne dersiniz?

Yeni sezona oldukça kapsamlı bir televizyon akışı ile başlayan kanallarda yok yok. Geçmiş senelerden iddialı izleyici kitlesini devam ettiren pek çok yapıma ek olarak, sezona iddialı giriş sağlayan yeni yapımlarında ilk bölümleri itibariyle seyircileri ekran karşına topladığını söylesek sanıyoruz yanılmış olmayız. Buna ek olarak konsept değişiklikleri, yakın zamanda vizyona girmiş filmler ve spor müsabakalarıyla fazlasıyla şenlenen televizyon konseptleri bu yılda izleyicileri ekrana bağlayacak gibi duruyor. Birbirinden eğlenceli ve ilginç programları sizlerinde çok seveceğine eminiz.

16 Kasım Çarşamba günü televizyonlarda pek çok keyifli içerik sizleri bekliyor, bizden söylemesi.

16 Kasım yayın akışıTelevizyon Kanalları 16 Kasım Yayın Akışı

STAR

07-00 Mesut Yar ile Bugün, 09-00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi, 10-00 Sabahın Sultanı Seda Sayan, 13-00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde, 16-00 Toprak ile Fidan, 18-15 Star Haber, 19-00 Toprak ile Fidan, 20-00 Yerli dizi tekrar/Sinema, 05-30 Toprak ile Fidan

Kanal 

07-00 Küçük Ağa (tkr), 09-00 Neler Oluyor Hayatta, 11-00 Hicran (tkr), 13-00 Gelinim Mutfakta, 16-00 Aşk ve Umut, 17-00 Hicran (yeni b.),18-30 Kanal D Ana Haber, 20-00 O Kız (yeni b.), 00-15 Üç Kız Kardeş (tkr)

ATV 

08-00 Kahvaltı Haberleri, 10-00 Müge Anlı ile Tatlı Sert, 13-00 ATV Gün Ortası,14-00 Mutfak Bahane, 16-00 Esra Erol'da, 19-00 atv Ana Haber, 20-00 Kuruluş Osman (104. b.),00-20 Yanlız Kurt (25. b.),03-50 Mutfak Bahane (tkr), 05-50 Bir Zamanlar Çukurova

Show 

08-00 Bu Sabah, 10-00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 12-15 Asli Hünel Gelin Evi, 15-00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18-45 SHOW Ana Haber, 20-00 Hayat Bugün 00-15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

FOX  

07-15 Çalar Saat, 10-00 ekonomi Arası, 10-05 Çağla ile Yeni Bir Gün, 12-30 En Hamarat Benim, 16-30 Yasak Elma, 19-00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, 20-00 Bir Peri Masalı, 23-15 Darmaduman, 01-45 Yasak Elma, 04-00 Her Yerde Sen

TRT 1 

05-10 Benim Adım Melek, 10-30 Alişan İle Hayata Gülümse, 13-15 Yeşil Deniz, 15-35 Yürek Çıkmazı, 18-55 İddiaların Aksine, 19-00 Ana Haber, 20-00 Milli Takım Hazırlık Maçı : Türkiye- İskoçya, 22-00 3'Te 3, 00-00 Yürek Çıkmazı 

TV8 

06-00 Canım Annem, 07-15 8'de Sağlık, 08-45 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa, 10-30 Doya Doya Moda, 12-45 Canım Annem, 14-00 Yazgı,15-00 Kadere Karşı,16-00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz,20-00 Tuzak,00-15 Tuzak, 02-30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Masterchef Burak kimdir, kaç yaşında, asıl mesleği nedir? Masterchef'ten bu hafta ayrılan isim Burak biyografisi
Masterchef Burak kimdir, kaç yaşında, asıl mesleği nedir? Masterchef'ten bu hafta ayrılan isim Burak biyografisi
MasterChef son bölümde neler yaşandı, ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye haftanın ödülünü kazanan takım
MasterChef son bölümde neler yaşandı, ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye haftanın ödülünü kazanan takım
MasterChef son bölümde neler yaşandı, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef haftanın galibi hangi takım oldu? 11 Kasım 2022 MasterChef'te yaşananlar
MasterChef son bölümde neler yaşandı, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef haftanın galibi hangi takım oldu? 11 Kasım 2022 MasterChef'te yaşananlar
Survivor 2023 kadroları belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 oyuncu kadrosu
Survivor 2023 kadroları belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 oyuncu kadrosu
Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü en çok izlenen dizi hangisi oldu? 3 Kasım 2022 reyting sonuçları
Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü en çok izlenen dizi hangisi oldu? 3 Kasım 2022 reyting sonuçları
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Türk müzik dünyasının önemli ismi Selami Şahin olacak!
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Türk müzik dünyasının önemli ismi Selami Şahin olacak!
Son Haberler
Netflix, hesap paylaşımı sistemini engelleyecek özelliği devreye soktu!
Netflix, hesap paylaşımı sistemini engelleyecek özelliği devreye...
Katar Türkiye'den vize istiyor mu? Dünya Kupası izlemeye vizesiz gidilir mi?
Katar Türkiye'den vize istiyor mu? Dünya Kupası izlemeye vizesiz gidilir...
Randal Kolo Muani, Fransa kadrosunda sakatlanan Christopher Nkunku'nun yerini aldı
Randal Kolo Muani, Fransa kadrosunda sakatlanan Christopher Nkunku'nun...
EYT'lilerde son durum netlik kazandı! Şartları yerine getiren dilekçesini verebiliyor
EYT'lilerde son durum netlik kazandı! Şartları yerine getiren dilekçesini...
Adalet Bakanlığı duyurdu: e-Devlet'te yeni hizmet başladı, 28'e çıkarıldı
Adalet Bakanlığı duyurdu: e-Devlet'te yeni hizmet başladı, 28'e çıkarıldı
Nasa'nın yeni uzay rekorları kıracağını söylediği roketi Artemis I
Nasa'nın yeni uzay rekorları kıracağını söylediği roketi Artemis...
Beyoncé ve Adele Grammy Ödülü adaylıklarını domine etti
Beyoncé ve Adele Grammy Ödülü adaylıklarını domine etti
Djokovic'in vize yasağı kalktı
Djokovic'in vize yasağı kalktı
Eski başkan Trump'tan adaylık açıklaması: 2024 seçimlerinde geri dönüş başlıyor!
Eski başkan Trump'tan adaylık açıklaması: 2024 seçimlerinde geri...
Nkunku sakatlık nedeniyle Fransa kadrosundan çıkarıldı
Nkunku sakatlık nedeniyle Fransa kadrosundan çıkarıldı
1 Milyon TL ne kadar faiz getirir? 1 Milyon TL Mevduat hesabı aylık faizi hesaplama
1 Milyon TL ne kadar faiz getirir? 1 Milyon TL Mevduat hesabı aylık...
Katar Dünya Kupası kiralık taraftar nedir, nasıl olunur? Katar Dünya Kupası paralı taraftarlık
Katar Dünya Kupası kiralık taraftar nedir, nasıl olunur? Katar Dünya...
Evde pratik ve lezzetli waffle tarifi, nasıl yapılır?
Evde pratik ve lezzetli waffle tarifi, nasıl yapılır?
Sanica halka hangi bankada? Sanica Isı halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar?
Sanica halka hangi bankada? Sanica Isı halka arz ne zaman, fiyatı ne...
Ben Gri dizisi konusu ve oyuncuları
Ben Gri dizisi konusu ve oyuncuları