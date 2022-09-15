YAŞAM
15 Eylül 2022 - 19:19

16 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eline aldığı pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan ve 16 kişiyi yaralayan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 19:19
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16 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Kendisine saldırıldığını iddia eden Veli Ö. isimli şüpheli çıkan kavgada yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş etti. Vatandaş kamerasına da yansıyan olayda şahısın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu Nebahat D., Asya T., Hanife A., Fikriye E., Doğan E., Gürsel K., Salih K., Şerafettin K., Nazime P., Kılınç P., Cemile E. ve Yılmaz T. isimli mahalle sakinlerini çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası, kendi imkanları ile hastaneye gelen 4 kişi ile birlikte, toplamda 2‘si çocuk 16 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Şüpheli Veli Ö., Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, yapılan sorgulamanın ardından Kuşadası Adliyesine sevk edilerek hakim karşısına çıktı. 16 kişiyi yaralayan Veli Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Editörü
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