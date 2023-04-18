160 bin TL'si olan arsa tapusu alacak! Milli Emlak'tan bedava fiyatına arsa satışı başladı!

















Milli Emlak Genel Müdürlüğü, arsa ve arazi yatırımları yapmak isteyenlere birçok fırsat sunuyor. Bu fırsatlardan biri de Adapazarı'nda bulunan ve 99,29 metrekarelik bir alana sahip olan arsanın satışa çıkarılmasıdır. İlgililer, Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan bir satış ihalesi kapsamında bu arsayı satın alma fırsatına sahip olabilirler. Milli Emlak'ın internet sitesindeki peş peşe yayımlanan ilanlar, arsa ve arazi yatırımcılarının ilgisini çekiyor. KDV muafiyeti ile birlikte sunulan cazip fiyatlar, bu fırsatları kaçırmak istemeyen yatırımcılar için oldukça cezbedici bir fırsat haline geliyor.Milli Emlak Genel Müdürlüğü, arsa ve arazi yatırımlarının daha kolay ve erişilebilir hale gelmesi için sürekli olarak çalışmalar yapıyor. Yatırımcıların resmi web sitesini sık sık ziyaret etmeleri ve satışa sunulan arsa ve arazilerin detaylarını incelemeleri öneriliyor. Bu sayede, yatırımcılar aradıkları fırsatları daha kolay bir şekilde bulabilirler. Arsa ve arazi yatırımları, gelecekteki değer artışı ve gelir sağlama potansiyeli nedeniyle oldukça karlı bir yatırım aracıdır. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu fırsatlar, yatırımcılar için avantajlı bir seçenek olabilir.Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından satışa sunulan arsa, Sakarya Adapazarı'nda yer alıyor ve taşınmaz numarası 54010105688 olarak belirtiliyor. Satışa sunulan arsanın yüzölçümü 483,09 metrekare olarak açıklanırken, uygun yüzölçümü ise 99,29 metrekare olarak belirtiliyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yayımlanan ihale ilanına göre, arsanın muhammen bedeli 163 bin 828 Türk Lirası olarak belirtiliyor ve geçici teminat bedeli 16 bin 382 Türk Lirası olarak açıklanıyor. Söz konusu arsanın imar durumu "evet" olarak açıklanıyor ve imar özellik adı "konut alanı" şeklinde belirtiliyor. Yasal dayanak ise 2886 / 45 olarak gösteriliyor. İhale tarihi 17 Nisan 2023, ihale saati ise 14:30 olarak açıklanmış. İhale yeri ise ilan edilmemiş, iletişim adresi ise Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği olarak gösterilmiş. Söz konusu arsa için satılacak yüzölçümü belirtilmemiş, ancak Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yayımlanan diğer ihale ilanlarına benzer şekilde, arsanın tamamının değil sadece belirli bir bölümünün satışa çıkarılmış olabileceği düşünülebilir. Ayrıca Milli Emlak Genel Müdürlüğü, satışa sunduğu arsa ve arazileri KDV'den muaf tutuyor ve bu da yatırımcılar için avantajlı bir durum olabilir.