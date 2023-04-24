DÜNYA
24 Nisan 2023 - 16:01

1623 tarihli ilk baskı Shakespeare metni sergileniyor

William Shakespeare'in 1623'te yayınlanan oyunlarının First Folio baskısı sergileniyor.

DÜNYA
24 Nisan 2023 - 16:01
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1623 tarihli ilk baskı Shakespeare metni sergileniyor


   Guildhall Kütüphanesi, oyun yazarının doğumunun 400. yılı kutlamalarının bir parçası olarak nadir kitabı sergileyecek. Ozan'ın ölümünden yedi yıl sonra yayınlanan kitap, tüm oyunlarını içeriyor. Henry IV. Part One ve Othello'nun başka bir folyo baskısı ve daha küçük iki orijinal kopyası da sergilenecek.

Oyun



   Guildhall Kütüphanesi'nin baş kütüphanecisi Peter Ross, "İlk baskının yaklaşık 750 kopyası basıldı ve bugün yaklaşık 235 tanesi hayatta kaldı. Bu kopyaların sadece dörtte biri tamamlandı ve bu, dünyanın en iyileri arasında. Kağıt bütünlüğü ve kalitesi açısından dikkat çekici." dedi.

   Kopyanın kütüphanede kaldığını ancak "ilk folionun başka bir kopyasının Ekim 2020'de yaklaşık 10 milyon dolara satıldığını" sözlerine ekledi.

Oyun

  Kitap 1913'te Guildhall Kütüphanesine transfer edildi ve hassas yapısı nedeniyle nadiren sergileniyor.

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