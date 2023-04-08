









BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? YAĞIŞLAR SÜRECEK Mİ?







17 ilde bayram gezmeleri hayal olacak! Bünyamin Sürmeli listeyi paylaştı: Havalar buz kesecek. Kuraklık tehlikesi ile baş başa kalan Türkiye'den yağış müjdeleri gelmeye devam ediyor. Yağışlar devam ediyor. Nisan ayına gelmesi ile birlikte yağışlar görülen artış nedeniyle vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını, yağışlı olup olmayacağını merak ediyor. Peki bayramda da yağışlar sürecek mi? 17 il için uyarı Bünyamin Sürmeli'den geldi. İşte detaylar...Son zamanlarda kuraklık yaşanılan bölgeler ve yerler olması nedeniyle tedirginlik sürüyor. Ekolojik dengenin değişmesi, mevsim koşullarının artık tersine dönmesi, havaların günden güne ısınması, küresel ısınma derken hava durumlarını tahmin etmek bir hayli zorlaşıyor. Kışın ortasında güneş açarken yazın da yağmur yağabiliyor. Hal böyle olunca da hava durumu tahminler her geçen gün daha da merak ediliyor.Nisan ayında yağışların etkili olması, barajların dolma umudu derken bu yağışların devam edip etmeyeceği ise merak ediliyor. Sıcaklıkların yükselip yükselmeyeceği ise merak ediliyor. Bünyamin Sürmeli, nisan ayına özel dikkat çekici hava durumu paylaşımlarını yaptı. Diğer taraftan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. İl il paylaşılan hava durumu tahminleri...Bünyamin Sürmeli youtube programında "Nisan ayındaki ortalamaların beklenenin üzerinde geçecek gibi görünüyor demiştik. Yağışların orta ve batı bölgeler üzerinde normal olduğundan bahsetmiştik. Yağış üzerindeki değişim bulunmaktadır. Orta ve batı bölgeler normalin üzerinde, bu defa doğudaki yerler normalin üzerine çıkıyor. Nisan ayında da en yağışlı aylarımı arasında bulunmuyor fakat yağışlı aylarımızdan bir tanesi oldu. Nisan ayı tahminen ortalamanın üzerinde kapatılacak. Nisan ayının 2. yarısında da son 3'te 1'lik döneminde yani bayrama da denk gelerek sıcaklıklar yükselecek. Ancak o zamana kadar yağışlarla hem de biraz da ortalamanın altında ve sürekli altında olacak gibi gözüküyor... 2 ve 3 derecenin altında olduğunda önemli değil diyoruz fakat sürekli 10 gün boyunca ortalamanın 3 derece altında olduğunda da bu sefer tablo farklılaşıyor. Bahar mevsiminden çıkıyoruz bu defa. Fakat bahar mevsimlerinde nisan ayının muhtemel son 3 de ve 1'lik kısmında veya 2. yarısında yaşayabileceğiz." diye açıklamada bulundu.