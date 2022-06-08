Süha Uygur hayat arkadaşı olarak bilinen Filiz Senger ile 17 sene sonra Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde imzalarını attı.
17 sene sonra nikah masası
Mutlu çifti aileleri ve dostları yalnız bırakmadı. Süha Uygur ise sosyal medya hesabından bu günü ‘’ 17 yıl sonra imzaları attık… Darısı bekar arkadaşlarımızın başına…’’ diyerek paylaşımda bulundu.
17 sene sonra nikah masası
Mutlu çifti aileleri ve dostları yalnız bırakmadı. Süha Uygur ise sosyal medya hesabından bu günü ‘’ 17 yıl sonra imzaları attık… Darısı bekar arkadaşlarımızın başına…’’ diyerek paylaşımda bulundu.