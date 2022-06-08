MAGAZİN
08 Haziran 2022 - 09:41

17 sene sonra nikah masası

Usta oyuncu olan Nejat Uygur’un oğlu Suha Uygur Filiz Senger ile tam 17 sene sonra nikah masasına oturdu.

MAGAZİN
08 Haziran 2022 - 09:41
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17 sene sonra nikah masası
Süha Uygur hayat arkadaşı olarak bilinen Filiz Senger ile 17 sene sonra Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde imzalarını attı.
17 sene sonra nikah masası
Mutlu çifti aileleri ve dostları yalnız bırakmadı. Süha Uygur ise sosyal medya hesabından bu günü ‘’ 17 yıl sonra imzaları attık… Darısı bekar arkadaşlarımızın başına…’’ diyerek paylaşımda bulundu.

Süha Uygur 17 sene sonra evlendi
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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