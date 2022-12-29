17 yaşındaki Ben Seghir attı, Monaco deplasmanda 3 puanı kaptı













Ligue 1'in 16. haftasında AJ Auxerre, evinde Monaco'yu konuk etti. Stade de l'Abbè Deschamps'da oynanan karşılaşmayı konuk edip 3-2 kazandı. Monaco'nun galibiyet golü 17 yaşındaki Eliesse Ben Seghir'den geldi. Maçın ilk golünü ev sahibi ekip buldu. Penaltıda topun başına geçen M'Baye Niang, 30. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında konuk ekip yine penaltıdan eşitliği yakaladı. 45+3. dakikada Wissam Ben Yedder, maça eşitlik getirdi. Monaco ikinci yarının başında 17 yaşındaki Eliesse Ben Seghir'i oyuna aldı. Ben Seghir, 58. dakikada Aleksandr Golovin'in asistinde maçtaki ilk golünü buldu ve Monaco'yu öne geçirdi. 68. dakikada Youssouf Fofana, topu kendi ağlarına gönderdi ve Auxerre beraberliği yakaladı. Monacolu genç oyuncu Ben Seghir, 85. dakikada tekrar sahneye çıktı ve maçı 3-2 yaptı. Deplasman takımı maçı da bu skorla kazandı.Monaco, puanını 30'a yükseltti ve ligde 5. sıraya yükseldi. Monaco'nun ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 32 gol atmasına karşın kalelerinde 23 gol gördüler. Bir sonraki hafta iç sahada Brest'i konuk edecekler. AJ Auxerre ise 13 puanda kaldı ve 18. sıradaki yeri değişmedi. Auxerre'in ise ligde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyeti var. Yedikleri 34 gole 16 gol atarak karşılık verdiler. Önümüzdeki hafta Nantes deplasmanına çıkıyorlar.