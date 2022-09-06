YAŞAM
06 Eylül 2022 - 23:30

17 yaşındaki kız rastgele açılan ateş sonucu yaralandı

Adana'da bir kişi, motosikletle geldiği ara sokakta pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin defalarca ateş açıp kaçtı. Ateş açıldığı sırada sokakta bulunan 17 yaşındaki bir kız omzundan yaralandı.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 23:30
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17 yaşındaki kız rastgele açılan ateş sonucu yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi ara sokaklarına motosikletiyle gelen O.S., pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin defalarca ateş açıp olay yerinden kaçtı. Bu sırada sokakta bulunan S.K. (17) tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Omzundan yaralanan S.K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık personelleri yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan S.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheli O.S.'yi yakalama çalışmalarına devam etmektedir.

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