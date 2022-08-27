17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins'in katil sevgilisi







Bianca Devins cinayeti







3 sene önce işlenen ve Instagram'da oldukça büyükyankı uyandıran Bianca Devins cinayeti ile ilgili insanlar merak ettiklerini araştırmaya devam ediyor. Peki Bianca Devins cinayetinin perde arkası nedir? Bianca Devins cinayetinin tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.Bianca Devins hayatına sosyal medya fenomenliği yaparak devam ediyordu ve 27 yaşındaydı. Sevgilisi ise 21 yaşında olan Brandon Andrew'di. Sevgilisi Andrew, Devins'in boğazını keserek hayatını elinden aldı ve fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaştığı fotoğraflar 12 saat boyunca sosyal medya hesabında kaldı. Brandon Andrew Clark paylaşımlardan bir gün sonra tutuklandı ve 25 sene hapsi istendi. Bianca Devins'in cansız bedeni ise cinayetten bir gün sonra kendi aracında bulundu.Katilin paylaştığı genç kızın cansız bedeninin fotoğraflarının 12 saat boyunca sosyal medyada kalması ve hiçbir şekilde Instagram tarafından kaldırılmaması da kullanıcıların tepkisine sebep oldu. Cinayetin ardından Clark'a ait yejuliet olarak kullanılan hesap askıya alındı. Sosyal medyadan fotoğrafların kaldırılmaması sebebiyle kullanıcılar Clark ve Devins'in hesaplarına girerek paylaşılan fotoğrafların kullanıcılar tarafından paylaşılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Ancak birçok platformda paylaşılmaya devam eden fotoğraflar sebebiyle de polis hesapları incelemeye aldı. Sosyal medya fenomeni olan talihsiz genç kadının 35 bin takipçisi olduğu biliniyordu. Genç kadının gittiği bir konser sonrasında sevgilisi Clark ile tartıştığı ve bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi. Clark sosyal medya hesabında 14 Temmuz 2019 tarihini not etmişti. Öldürülen genç kadının kardeşi Liv Devins ise, Clark'ın ailelerine çok yakın olduğunu söylemişti. Clark ise bir duvara 'Beni unutma' yazılı bir not bıraktı.