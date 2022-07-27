170 milyon dolarlık Bitcoin'ini 9 yıldır çöplükte arıyor!













Köpekler sürekli devriye gezecek

Galler'in Newport bölgesinde yaşayan James Howells isimli bir adam, 2013 yılında ofisini temizlediği sırada içerisinde inde 8 bin Bitcoin'in bulunduğu sabit diskini kazayla çöpe attı. Sabit diskini bir süre arayan fakat bulamayan genç adam çöpe atığını fark etti. Bilgi teknolojileri uzmanı olarak görev yapan Howells, Newport'ta toplanan çöplerin arasından cihazını alabilmek için yıllarca mücedele verdi. kaza eseri Bitcoin'lerini çöpe atan James Howells, krioto paralarından vazgeçmedi. 2 gün önce Insider'daki bir söyleşiye katılan Howells, Boston Dynamics'in robot köpeği Spot'un desteğiyle 9 yıl önce çöpe attığı diski bulabilmek için bir arama planı yaptığını açıkladı.Newport Belediye Meclisi'ne defalarca başvuru yapan en sonunda iznini alan Howells'ın diskini bulabilmek için tam 11 milyon dolarlık plan yaptığını söylerken hem insanlardan hem de yapay zekadan destek alacağını ifade etti ve arama çalışmasının 3 yıl boyunca devam edeceğini dile getirdi.İki robot köpek Newport çöplüğünde gün içinde sürekli devriye gezecek ve çöplerle boğuşacak. Robot köpekler gece de "hazine avcılarına" karşı bölgede hazır durumda bekleyecek. Diğer taraftan köpeklerin cihazı bulması halinde içerisindeki verilerin kurtarılamama ihtimalinden bahseden Howells, bununla ilgili de veri kurtarma alanında çalışan uzmanlardan oluşturduğu bir ekibi görevlendirecek. Belediye Meclisi'nin planı kabul etmesinden hemen sonra Howells, risk sermayedarları Hanspeter Jaberg ve Karl Wendeborn'ın finasesinden faydalanacak. Bitcoin'in bulunması sonrası ise ikili toplamda 50 milyon dolar gibi bir para kazanacak. Howells ise sabit diski bulunduktan sora Bitcoin'in yaklaşık yüzde 30'unu elinde tutacağını, yüzde 30'unu arama çalışmasında yer alan işçilere vereceğini söyledi.