170 milyon dolarlık Bitcoin'ini 9 yıldır çöplükte arıyor!

Galler'in Newport bölgesinde yaşayan James Howells isimli bir adam, 2013 yılında ofisini temizlediği sırada içerisinde inde 8 bin Bitcoin'in bulunduğu sabit diskini kazayla çöpe attı. Sabit diskini bir süre arayan fakat bulamayan genç adam çöpe atığını fark etti. Bilgi teknolojileri uzmanı olarak görev yapan Howells, Newport'ta toplanan çöplerin arasından cihazını alabilmek için yıllarca mücedele verdi. kaza eseri Bitcoin'lerini çöpe atan James Howells, krioto paralarından vazgeçmedi. 2 gün önce Insider'daki bir söyleşiye katılan Howells, Boston Dynamics'in robot köpeği Spot'un desteğiyle 9 yıl önce çöpe attığı diski bulabilmek için bir arama planı yaptığını açıkladı.
Newport Belediye Meclisi'ne defalarca başvuru yapan en sonunda iznini alan Howells'ın diskini bulabilmek için tam 11 milyon dolarlık plan yaptığını söylerken hem insanlardan hem de yapay zekadan destek alacağını ifade etti ve arama çalışmasının 3 yıl boyunca devam edeceğini dile getirdi.