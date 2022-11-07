18-25 yaş arası gençlerin market alışverişlerinin 100 TL'si iade edilecek! Son 6 gün kaldı

İş Bankası kartı olan gençler için yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Bankanın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Maximum Genç kart sahiplerini ilgilendiren bir kampanya açıklandı. Buna göre, 18 – 25 yaş arasındaki gençler, market alışverişlerinde 100 TL’ye varan MaxiPuan kazanıyor. Kampanya detaylarını öğrenmek için haberimizin devamına mutlaka göz atın.
18-25 yaş arası gençler için duyuruldu!İş Bankası, üniversite öğrencilerinin yaşamlarına katkıda bulunmak için yeni kampanyalar yapıyor. Maximum Genç kart sahibi 18 – 25 yaş arasındaki gençler, yıllık kart ücreti ödemiyor. Kartları ellerine ulaşmadan e-ticaret ve mobil ödemelerini anında gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Maximum üye işyerlerinde taksitli alışveriş yapabiliyor, Maxipuan kazanabiliyor ve bu puanları ile alışverişlerini bedavaya getirebiliyorlar.
Market alışverişlerinin 100 TL’si hediye!
İş Bankası tarafından Maximum Genç kart sahiplerine hediye liralar veriliyor. Kampanya kapsamında Maximum Genç kartı ile Maximum üye işyeri marketlerden tek seferde ve farklı günlerde yapacakları her 150 TL ve üzeri alışverişlerine 20 TL, toplamda 100 TL Maxipuan kazanacaklar. Böylelikle gençler yaptıkları market alışverişlerinin 100 TL’sini geri alabilecekler.