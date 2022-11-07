EKONOMİ
07 Kasım 2022 - 21:44

18-25 yaş arası gençlerin market alışverişlerinin 100 TL'si iade edilecek! Son 6 gün kaldı

İş Bankası Maximum Genç kart sahiplerine toplam 100 TL Maxipuan verilecek. 18-25 yaş arası gençleri kapsayan kampanya ile ilgili detaylar haberimizde.

EKONOMİ
07 Kasım 2022 - 21:44
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18-25 yaş arası gençlerin market alışverişlerinin 100 TL'si iade edilecek! Son 6 gün kaldı


İş Bankası kartı olan gençler için yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Bankanın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Maximum Genç kart sahiplerini ilgilendiren bir kampanya açıklandı. Buna göre, 18 – 25 yaş arasındaki gençler, market alışverişlerinde 100 TL’ye varan MaxiPuan kazanıyor. Kampanya detaylarını öğrenmek için haberimizin devamına mutlaka göz atın.

18-25 yaş arası gençler için duyuruldu!

İş Bankası, üniversite öğrencilerinin yaşamlarına katkıda bulunmak için yeni kampanyalar yapıyor. Maximum Genç kart sahibi 18 – 25 yaş arasındaki gençler, yıllık kart ücreti ödemiyor. Kartları ellerine ulaşmadan e-ticaret ve mobil ödemelerini anında gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Maximum üye işyerlerinde taksitli alışveriş yapabiliyor, Maxipuan kazanabiliyor ve bu puanları ile alışverişlerini bedavaya getirebiliyorlar.

Market alışverişlerinin 100 TL’si hediye!



İş Bankası tarafından Maximum Genç kart sahiplerine hediye liralar veriliyor. Kampanya kapsamında Maximum Genç kartı ile Maximum üye işyeri marketlerden tek seferde ve farklı günlerde yapacakları her 150 TL ve üzeri alışverişlerine 20 TL, toplamda 100 TL Maxipuan kazanacaklar. Böylelikle gençler yaptıkları market alışverişlerinin 100 TL’sini geri alabilecekler.

Kampanyaya nasıl katılırım?

Maximum Genç kart sahibi 18-25 yaş arasındaki gençler, İŞCEP mobil uygulaması üzerinden ilgili kampanyayı bularak “ Katıl “ butonuna tıklamalılar. Kampanyaya katılım, kampanya dönemi içinde alışveriş öncesinde ya da sonrasında yapılabilmektedir. Kampanya katılım tarihi 15 Ekim – 14 Kasım 2022 tarihleri arasındadır.

Kampanya, Maximum üye işyeri marketlerde geçerli olmaktadır. Bu firmaların mağazalarında ve online alışverişlerde de geçerli olmaktadır. Ancak Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan işlemler, ürün iptal ve iade işlemleri, aynı gün içerisinde yapılan işlemler, kampanyaya dahil olmayan alışverişler kampanya kapsamında değildir. Maximum Genç kredi kartı ve Maximum Genç Bankamatik kartı olanlar kampanyaya katılabilirler.

Maximum Genç kart sahiplerinin kazanacakları MaxiPuan’lar 25 Kasım 2022 tarihinde en son kullandıkları kartlarına yüklenecek. Maxipuanlar Maximum anlaşmalı işyerlerinde kullanılabilmektedir. Kampanya, 150 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmaktadır. Her 150 TL tutarındaki alışveriş için 20 TL, toplamda 100 TL puan kazanacaklar.

Market alışverişlerinden 100 TL Maxipuan kazanmak isteyenlerin 14 Kasım’a kadar kampanyaya katılım sağlamaları gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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