Finans
04 Şubat 2023 - 20:45

18-26 yaş arası gençlere devlet desteği! PTT'ye kimliğiyle giden 2.215 TL cep harçlığı alacak: Başvurular o tarihte sona erecek

2023'te gençlere sevindirici haber geldi. Gençler yaş gruplarına göre bu ödemeye sahip olacaklar. Başvuru tarihlerini kaçırmayın. Bu ödeme şartları nelerdir? Bütün detaylar haberimizde.

Finans
04 Şubat 2023 - 20:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
18-26 yaş arası gençlere devlet desteği! PTT'ye kimliğiyle giden 2.215 TL cep harçlığı alacak: Başvurular o tarihte sona erecek
TAKİP ETTAKİP ET


PTT'den 18-26 yaş aralığında bulunanlara 2215 TL para ödeyecektir.TC kimlik kartı ile şubelerden başvuru yapabilirsiniz. 2215 TL kimlere ve ne zaman verilecektir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.

18-25 YAŞ DİKKAT PTT'DEN SEVİNDİREN HABER!



PTT ve Gençlik ve Spor Bakanlığı birlikte ihtiyaç sahibi gençlere her ay yardımda bulunmaktadır. Gençlere Para YardımıBaşvuru yapmak için kimlik kartınız yeterlidir. Yardım ihtiyacı bulunan gençlerimizi desteklemek amacıyla yardımda bulunulacak. Şartlara uygun olan gençlerimiz 2215 TL yardımdan faydalanabilecek. Ödemeler karşılıksız sağlanmaktadır. Bu ödemeden faydalanmanın diğer bir şartı da Türk Vatandaşlığına sahip olmaktır. Gençlik Bakanlığı ve PTT ihtiyaç sahibi gençlere ödenecek ücret için şartları belirledi. Şartlar şu şekildedir:

- Türk vatandaşı olmayan gençler başvuruda bulunamayacaklar. Türk vatandaşı olma şartı gerekmektedir.

- Yerleşim yeri/adresi Türkiye sınırlarında olmak zorundadır.

- 18-25 yaş aralığında bulunan gençler bu yardımdan faydalanabilecektir.

- Ev içerisinde kamu çalışanı var ise bu yardımdan faydalanamaz.

- Bulunduğu adres içerisinde kişi başına asgari ücretin üçte birinden düşük olması şartı bulundurulmaktadır.

 Bu şartları karşılamanız dahilinde kimlik kartınız ile PTT şubelerine başvurmanız yeterlidir.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ