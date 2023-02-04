18-26 yaş arası gençlere devlet desteği! PTT'ye kimliğiyle giden 2.215 TL cep harçlığı alacak: Başvurular o tarihte sona erecek













PTT'den 18-26 yaş aralığında bulunanlara 2215 TL para ödeyecektir.TC kimlik kartı ile şubelerden başvuru yapabilirsiniz. 2215 TL kimlere ve ne zaman verilecektir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.PTT ve Gençlik ve Spor Bakanlığı birlikte ihtiyaç sahibi gençlere her ay yardımda bulunmaktadır.Başvuru yapmak için kimlik kartınız yeterlidir. Yardım ihtiyacı bulunan gençlerimizi desteklemek amacıyla yardımda bulunulacak. Şartlara uygun olan gençlerimiz 2215 TL yardımdan faydalanabilecek. Ödemeler karşılıksız sağlanmaktadır. Bu ödemeden faydalanmanın diğer bir şartı da Türk Vatandaşlığına sahip olmaktır. Gençlik Bakanlığı ve PTT ihtiyaç sahibi gençlere ödenecek ücret için şartları belirledi. Şartlar şu şekildedir: - Türk vatandaşı olmayan gençler başvuruda bulunamayacaklar. Türk vatandaşı olma şartı gerekmektedir. - Yerleşim yeri/adresi Türkiye sınırlarında olmak zorundadır. - 18-25 yaş aralığında bulunan gençler bu yardımdan faydalanabilecektir. - Ev içerisinde kamu çalışanı var ise bu yardımdan faydalanamaz. - Bulunduğu adres içerisinde kişi başına asgari ücretin üçte birinden düşük olması şartı bulundurulmaktadır. Bu şartları karşılamanız dahilinde kimlik kartınız ile PTT şubelerine başvurmanız yeterlidir.