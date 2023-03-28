Aktüel
28 Mart 2023 - 13:00

18-26 yaş arasına duyuruldu! Telefonunuzdan hemen bunu yapın: Ödediğiniz para iade edilecek!

Bankalardan müşterilere destek devam ediyor. Üniversite öğrencilerine yönelik kampanya hazırlayan banka detaylarını açıkladı. Kampanya 31 Mart tarihine kadar geçerli.

Aktüel
28 Mart 2023 - 13:00
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18-26 yaş arasına duyuruldu! Telefonunuzdan hemen bunu yapın: Ödediğiniz para iade edilecek!


akbank kampanyaAkbank internet sitesi üzerinden 31 Mart'a kadar oyun harcamalarını Akbank kartı ile ödeyenlere 100 TL'ye kadar olan ödemenin yarısını alarak iade kazanma fırsatı sunuyor. Akbank'ın oluşturduğu kampanyada yaş sınırının olduğu belirtildi. Kampanyanın ayrıntıları yazının devamında.

 

AKBANK'TAN ÜNİVERSİTELİLERE KAMPANYA



Akbank üniversite öğrencileri için kampanya oluşturdu. Akbank kartı ile harcama yapanlara ödemenin yarısı iade olacak. Kampanyanın 18-26 yaş aralığında geçerli olacağı açıklandı. Kazanılacak tutar en fazla 50 TL olacak. Kampanya yalnızca Bireysel Axess, Wings, Axess Öğrenci Kartı, Akbank Banka kartları veya bu kartların ek kartları ile yapılan harcamalarda geçerli olacak. Mağazadan yapılan harcama kampanyaya dahil değil. Kazanılan ödeme hesaba yansıtılacak. Bir müşteri yalnız bir kez yararlanacak. İptal ve iade durumlarında ödenen indirim tutarı geri alınacaktır. İndirim tutarı kullanıldıysa tutar borç olarak yansıtılacaktır.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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