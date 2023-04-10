18-29 yaş arasındaki gençlere müjde! İşi olmayanlara ayda 9.334 TL para ödenecek: Maaş gibi tıkır tıkır yatacak







84 BİN LİRA ÖĞRENCİLERİN CEBİNE GİRECEK





PROGRAM DETAYLARI VERİLDİ







Hükümet, işbaşı eğitim programına katılan gençlerin kazançlarına yönelik bir artışa giderek 1 Nisan itibariyle yüzde 33'lük bir zam yapıldığını açıkladı. Bu sayede, eğitim almak isteyen ve iş hayatına atılmak için fırsat arayan 500 binden fazla gencin işbaşı eğitim programlarında yer alarak hem eğitim almaları hem de para kazanmaları sağlanacak.İşbaşı eğitim programına katılan öğrencilere yapılan günlük ödemeler 1 Nisan itibariyle 327 liraya yükseltildi. Altı aylık süre boyunca eğitim alan gençler, toplamda 51 bin lira kazanacaklar. Programa siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi alanlarda katılan gençler ise günde 359.90 lira alacaklar. Bu sayede dokuz ay boyunca toplamda 84 bin 216 lira kazanacaklar. Hükümetin bu adımı, iş hayatına atılmak isteyen gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve mesleklerinde başarılı olmalarına destek olmayı amaçlıyor.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerinin de dahil olduğu işbaşı eğitim programlarına 18-29 yaş aralığındaki gençler katılabilecek. Programlar, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanlığı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek. Program süresi en fazla 9 ay olacak ve bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay veya muhabirlikle ilgili mesleklerde en fazla 9 ay sürebilecek. Bu adım, gençlerin iş hayatına daha kolay bir şekilde atılmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.