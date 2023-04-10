18-29 yaş arasındaki gençlere müjde! İşi olmayanlara ayda 9.334 TL para ödenecek: Maaş gibi tıkır tıkır yatacak

Hükümet, işbaşı eğitim programına katılan gençlerin kazançlarına yönelik bir artışa giderek 1 Nisan itibariyle yüzde 33'lük bir zam yapıldığını açıkladı. Bu sayede, eğitim almak isteyen ve iş hayatına atılmak için fırsat arayan 500 binden fazla gencin işbaşı eğitim programlarında yer alarak hem eğitim almaları hem de para kazanmaları sağlanacak.
84 BİN LİRA ÖĞRENCİLERİN CEBİNE GİRECEK
PROGRAM DETAYLARI VERİLDİ
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerinin de dahil olduğu işbaşı eğitim programlarına 18-29 yaş aralığındaki gençler katılabilecek. Programlar, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanlığı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek. Program süresi en fazla 9 ay olacak ve bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay veya muhabirlikle ilgili mesleklerde en fazla 9 ay sürebilecek. Bu adım, gençlerin iş hayatına daha kolay bir şekilde atılmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.