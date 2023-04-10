YAŞAM
10 Nisan 2023 - 13:45

18-29 yaş arasındaki gençlere müjde! İşi olmayanlara ayda 9.334 TL para ödenecek: Maaş gibi tıkır tıkır yatacak

Hükümetin, eğitim almış ve iş hayatına atılmak isteyen gençlere yönelik olarak yürüttüğü işbaşı eğitim programları sayesinde 500 binden fazla gencin iş kapısı açıldığı bildirildi. Bu programlar kapsamında katılımcılara ödenecek tutar ise toplamda 84 bin lira olacak ve bu tutar 9 aylık bir süreye yayılacak. İşte ayrıntılar...

YAŞAM
10 Nisan 2023 - 13:45
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18-29 yaş arasındaki gençlere müjde! İşi olmayanlara ayda 9.334 TL para ödenecek: Maaş gibi tıkır tıkır yatacak
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Hükümet, işbaşı eğitim programına katılan gençlerin kazançlarına yönelik bir artışa giderek 1 Nisan itibariyle yüzde 33'lük bir zam yapıldığını açıkladı. Bu sayede, eğitim almak isteyen ve iş hayatına atılmak için fırsat arayan 500 binden fazla gencin işbaşı eğitim programlarında yer alarak hem eğitim almaları hem de para kazanmaları sağlanacak.

84 BİN LİRA ÖĞRENCİLERİN CEBİNE GİRECEK

ödeme

İşbaşı eğitim programına katılan öğrencilere yapılan günlük ödemeler 1 Nisan itibariyle 327 liraya yükseltildi. Altı aylık süre boyunca eğitim alan gençler, toplamda 51 bin lira kazanacaklar. Programa siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi alanlarda katılan gençler ise günde 359.90 lira alacaklar. Bu sayede dokuz ay boyunca toplamda 84 bin 216 lira kazanacaklar. Hükümetin bu adımı, iş hayatına atılmak isteyen gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve mesleklerinde başarılı olmalarına destek olmayı amaçlıyor.

PROGRAM DETAYLARI VERİLDİ



Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerinin de dahil olduğu işbaşı eğitim programlarına 18-29 yaş aralığındaki gençler katılabilecek. Programlar, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanlığı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek. Program süresi en fazla 9 ay olacak ve bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay veya muhabirlikle ilgili mesleklerde en fazla 9 ay sürebilecek. Bu adım, gençlerin iş hayatına daha kolay bir şekilde atılmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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