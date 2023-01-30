18-41 yaş arası iş arayanlar! KPSS'siz 9.000-10.000 TL maaşla memur alımı başladı! Eğitim şartına dikkat







TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN 1613 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURULAR OCAK SONU VEYA ŞUBAT BAŞINDA BAŞLAYACAK!







Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 2023 yılında 1613 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı gerçekleştirilecek.Bugün, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve İŞKUR kamu ve özel sektörlerde personel alımı yapacak.Tarım ve Orman Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 2023 yılında 1613 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi alımı yapacak. Başvurular Ocak sonu veya Şubat başında başlayacak.Tarım ve Orman Bakanlığı, 1613 kişiyi orman muhafaza memuru, orman mühendisi, destek personeli, orman endüstri mühendisi, büro personeli, harita mühendisi, avukat, koruma ve güvenlik görevlisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, tekniker, bilgisayar mühendisi ve geçici orman işçisi pozisyonlarına istihdam edecektir. Başvurular 13 Şubat ile 24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Tarım ve Orman Bakanı, alımların KPSS puanı olmaksızın gerçekleşeceğini ve binlerce kişiye iş imkanı sunacaklarını belirtti. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve İŞKUR kamu ve özel sektörlerde personel alımı yapacak.Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de tarım ve orman sektörlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi görevlerini üstlenen bir kamu kurumudur. Bakanlık, tarım ve orman alanlarındaki çalışmaları yürütmekte, politikaları belirlemekte, uygulamakta ve denetlemektedir. Bu çalışmalar arasında tarımın geliştirilmesi, ormanların korunması, orman ürünlerinin üretimi, orman yangınlarının önlenmesi ve orman endüstrisinin yönetimi gibi konular yer almaktadır.