18-46 yaş arasındaysanız müjde! Tam 14 bin TL maaşla çalışacak personeller aranıyor: İlan yayınlandı

İŞKUR, İş-Kurum, İş ve İşçi Bulma Kurumu olarak da bilinen İş Kurumu, Türkiye'de istihdamı artırmak amacıyla çalışanların eğitimine ve istihdamına yönelik hizmetler sunan bir kuruluştur. İş Kurumu'nun düzenlediği mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları, iş arayanların mesleki becerilerini geliştirerek iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır. İŞKUR, kursiyerlere ve programlara katılan kişilere günlük cep harçlıkları ödemesi yapmaktadır. Bu ödemeler, kursa katılan kişinin durumuna ve programın türüne göre değişmektedir. İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 211,55 TL, öğrencilere 158,66 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 105,78 TL olarak yapılan ödemeler bazı meslek gruplarında çok daha fazla olarak verilmektedir. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 232,71 TL cep harçlığı ödenmektedir.
Bu programlara katılan kişiler, mesleki eğitim ve işbaşı eğitimleri ile iş dünyasındaki becerilerini geliştirme fırsatı elde etmektedir. Ayrıca, bu programlara katılan kişilerin işverenler tarafından işe alınma ihtimali de artmaktadır. İŞKUR'un hizmetleri sayesinde işsizlik sorununa çözüm bulunması ve istihdamın artırılması hedeflenmektedir.