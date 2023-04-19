18-49 yaş arası ehliyeti olanlar dikkat! Büyükşehir Belediyesi yüksek maaşlı personel alımını duyurdu!

İş arayan genç adayların ilgisini çekecek iş ilanları internet üzerinden yayımlanmaya devam ediyor. O belediye müjdeli haberi verdi! Peki belediye personel alım şartları ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BELEDİYEDEN PERSONEL ALIMI BAŞLADIİş arayan insanlar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ederken Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden müjdeli haberler geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi 31 şoför alımı yapacak. Personel alımlarının yaş sınırı ise 50 olacak. Başvurular 25 Nisan tarihine kadar Hasan Efendi Mahallesi 1904 Sokak No 15 Efeler Aydın adresinde şahsen gidilerek yapılacak.
Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alımı için 28 ağır kamyon şoförü, 3 kamyon, tır çekici şoförü alımları yapılacak. Başvuru yapmak için eğitim şartı ise kalktı ve yaş sınırı 50 olarak belirlendi. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımı için gerekli şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti'nde ikamet etmek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18-50 yaş arasında olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, erkek adaylar için askerlik ile bir ilişiği olmaması, Aydın'da ikamet etmek, en az C sınıfı ağır kamyon sürücü belgesi olmak şartları aranıyor.