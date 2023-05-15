KAMU PERSONELİ
15 Mayıs 2023 - 11:59

18-50 yaşındaki herkese iş fırsatı! Belediyelerden KPSS şartı olmadan iş ilanı yayımlandı!

İş arayışında olanlara KPSS şartına bakılmadan personel alımı yayınlandı. Belediye iş ilanı yayınlanırken 18-50 yaş arası adaylara şoför, temizlik görevlisi gibi farklı pozisyonlarda iş fırsatı sunuldu. İşte, alım şartları ve detaylar...

KAMU PERSONELİ
15 Mayıs 2023 - 11:59
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18-50 yaşındaki herkese iş fırsatı! Belediyelerden KPSS şartı olmadan iş ilanı yayımlandı!


Belediyeler, işsizlik sorunuyla mücadele etmesiyle beraber kısa sürelerde binlerce kişiye istihdam sağlamaya devam ediyor. 18-50 yaş aralığında olan herkesin başvuruda bulunabileceği personel alımı için kadrolar ve başvuru şartları açıklandı. Belirlenen pozisyonlar üzerinde başvuru yapacakların belirtilen şartlara uygunluğuna dikkat ediliyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

Belirlenen pozisyonlar için ilgili bölümden mezun olunması gerekir. Meslek deneyimi ön planda tutulurken takım çalışmasına yatkınlık, iç becerisi niteliklerine bakılıyor. Belediyeler bünyesinde çalışmak üzere adayların işleyişine uyum göstermek ve özverili çalışması bekleniyor.



belediye iş ilanı

Başvuru yapacak kişilerin öncelikle gerekli belgeleri eksiksiz hazırlayarak belediyelere müracaatta bulunulması gerekir. Tüm başvurular için titizlikle inceleme yapılırken mülakat aşamasında ön elemeye tabi tutulur. İşe alımı gerçekleşen adaylar pozisyonlarda ve sürede görev almalarıyla beraber belediyeler tarafından kadrolar ayarlanır.

Belediye tarafından yayınlanan ilanla beraber işsizliğe karşı olumlu etkisi olmasıyla umut verici fırsat sağlanır. 50 kişilik istihdam alanında belediyeler tarafından yayımlanan alımlarda KPSS şartına bakılmıyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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