18-50 yaşındaki herkese iş fırsatı! Belediyelerden KPSS şartı olmadan iş ilanı yayımlandı!







BAŞVURU KOŞULLARI







Belediyeler, işsizlik sorunuyla mücadele etmesiyle beraber kısa sürelerde binlerce kişiye istihdam sağlamaya devam ediyor. 18-50 yaş aralığında olan herkesin başvuruda bulunabileceği personel alımı için kadrolar ve başvuru şartları açıklandı. Belirlenen pozisyonlar üzerinde başvuru yapacakların belirtilen şartlara uygunluğuna dikkat ediliyor.Belirlenen pozisyonlar için ilgili bölümden mezun olunması gerekir. Meslek deneyimi ön planda tutulurken takım çalışmasına yatkınlık, iç becerisi niteliklerine bakılıyor. Belediyeler bünyesinde çalışmak üzere adayların işleyişine uyum göstermek ve özverili çalışması bekleniyor.Başvuru yapacak kişilerin öncelikle gerekli belgeleri eksiksiz hazırlayarak belediyelere müracaatta bulunulması gerekir. Tüm başvurular için titizlikle inceleme yapılırken mülakat aşamasında ön elemeye tabi tutulur. İşe alımı gerçekleşen adaylar pozisyonlarda ve sürede görev almalarıyla beraber belediyeler tarafından kadrolar ayarlanır. Belediye tarafından yayınlanan ilanla beraber işsizliğe karşı olumlu etkisi olmasıyla umut verici fırsat sağlanır. 50 kişilik istihdam alanında belediyeler tarafından yayımlanan alımlarda KPSS şartına bakılmıyor.