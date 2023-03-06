KAMU PERSONELİ
06 Mart 2023 - 14:15

18-54 yaş arasındaysanız bu işler size göre! 10.000 TL maaşla yeni iş ilanları yayınlandı! Başvuru ekranı açık acele edin

İş arayan vatandaşlara bir müjde daha geldi. İŞKUR belirlenen şartları taşıyan güvenlik görevlisi alımı yapacak. Peki şartlar nedir? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
06 Mart 2023 - 14:15
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18-54 yaş arasındaysanız bu işler size göre! 10.000 TL maaşla yeni iş ilanları yayınlandı! Başvuru ekranı açık acele edin
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İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre birçok güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Peki alımlar için şartlar ne olacak? Kimler başvuru yapabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM DUYURUSU

İŞKUR tarafından iş arayan insanlarla paylaşılan haberlere göre özel sektör için güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvuru yapmak için 18 yaşını doldurmak ve 55 yaşı geçmemiş olmak gerekiyor.



İŞKUR Güvenlik Görevlisi Alımları

 İŞKUR güvenlik görevlisi alım şartları şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az ilkokul mezunu olmak, 18 yaşını geçmek, kamu haklarından mahrum edilmemek, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde tedavisi görmemiş olmak, herhangi bir terör örgütü gösterisine, toplantısına, yasla ya da yasa dışı uzantısını desteklememek ve gösterilerine katılmamış olmak, vardiyalı çalışma sistemine uyabilecek nitelikte olmak gerekiyor. İŞKUR üzerinden güvenlik görevlisi ilanlarına ulaşmak isteyen adayların İŞKUR şifreleriyle giriş yaptıktan sonra açık iş ilanları kısmından güvenlik görevlisi ilanlarını aratarak ulaşmaları mümkündür. Aynı zamanda İŞKUR güvenlik görevlisi alımları ile ilgili ilanlara e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru yapmak mümkün olacak.

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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