18-55 arası iş arayanlar dikkat! Nisan ayı bekçi alımı başvuruları açıldı: Şartlar tek tek duyuruldu







NİSAN AYI BEKÇİ BAŞVURU ŞARTLARI







Kamuya yapılan bekçi alımı başvuruları sürüyor. Şu anda İŞKUR üzerinden özel güvenlik görevlisi alım ilanı bulunmaktadır. Başvuru sahipleri hem özel hem de genel gereklilikleri karşılamalıdır.Nisan ayı işe alım başvuru şartları şöyle: – Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olması - İlkokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları, yabancı okullardan mezun olanlar eşdeğer bir sertifikaya sahip olmalıdır. - 18 yaşından büyük olması -Kamu haklarından mahrum kalmamış olması, – Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı tedavisi almış veya tedavi almıyor olması gerek - Terör örgütlerinin faaliyetlerine, toplantı, yürüyüş ve gösterilerine ve bunların yasal veya yasadışı uzantılarına katılmamak, destek vermemek, katılmamak. - En az ilkokul, lise veya benzeri bir dereceyi bitirmiş olmak (yayına göre değişiklik gösterebilir) - Vardiyalı çalışabilecek, Başvuruların İŞKUR üzerinden online olarak yapıldığını lütfen unutmayın.