KAMU PERSONELİ
02 Nisan 2023 - 21:30

18-55 arası iş arayanlar dikkat! Nisan ayı bekçi alımı başvuruları açıldı: Şartlar tek tek duyuruldu

İŞKUR güncel iş duyurularını yayınlamayı sürdürüyor. Yeni bir habere göre özel ve kamu sektörü çalışanı alımlarına bir yenisi daha dahil edildi. Nisan ayı bekçi alımının özel sektör üzerinden yapılacağının altı çizildi. 18-55 yaş KPSS'siz kadrolu alım ilanlarının detaylarına haberimizden göz atabilirsiniz….

KAMU PERSONELİ
02 Nisan 2023 - 21:30
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18-55 arası iş arayanlar dikkat! Nisan ayı bekçi alımı başvuruları açıldı: Şartlar tek tek duyuruldu
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Kamuya yapılan bekçi alımı başvuruları sürüyor. Şu anda İŞKUR üzerinden özel güvenlik görevlisi alım ilanı bulunmaktadır. Başvuru sahipleri hem özel hem de genel gereklilikleri karşılamalıdır.

BEKÇİ

NİSAN AYI BEKÇİ BAŞVURU ŞARTLARI



Nisan ayı işe alım başvuru şartları şöyle:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olması

- İlkokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları, yabancı okullardan mezun olanlar eşdeğer bir sertifikaya sahip olmalıdır.

- 18 yaşından büyük olması

-Kamu haklarından mahrum kalmamış olması,

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı tedavisi almış veya tedavi almıyor olması gerek

- Terör örgütlerinin faaliyetlerine, toplantı, yürüyüş ve gösterilerine ve bunların yasal veya yasadışı uzantılarına katılmamak, destek vermemek, katılmamak.

- En az ilkokul, lise veya benzeri bir dereceyi bitirmiş olmak (yayına göre değişiklik gösterebilir)

- Vardiyalı çalışabilecek,

Başvuruların İŞKUR üzerinden online olarak yapıldığını lütfen unutmayın.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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