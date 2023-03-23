18-59 yaş arası iş arayanlara duyuruldu! Huzurevlerine bu pozisyonlarda KPSS ile personeller alınacak: Başvuru süresi daralıyor







İŞ ARAYAN GENÇLERE MÜJDE







KPSS puanı olan ve kamu kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşlar için ilanlar internet üzerinden yayımlanmaya devam ediyor. Peki farklı illerde yapılacak iş ilanının şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Başvuru süresi ne zaman? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İş arayan insanlar için kamu kurumları İŞKUR üzerinden iş ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Huzurevleri için yayımlanan ilanların personel alımları Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Burdur ve Aydın illeri için yapılacak. İzmir Huzurevi için 13 hemşire alımı yapılacak ve 00007275463 numaralı ilanla yayımlandı. Yine İzmir Huzurevi bünyesine 1 hasta bakım ve yaşlı bakım elemanı alınacak İŞKUR ilan numarası 00007275470 olarak yayımlandı. Ankara Huzurevi için hemşire ve hemşire yardımcısı alımı için ilan numaraları 00007276958, 000072770000 olarak yayımlandı; Ankara Huzurevi bünyesine alınacak yaşlı bakım sağlık teknikeri için ilan numarası 00007277248 olarak yayımlandı. Aydın Huzurevi bünyesine alınacak hasta ve yaşlı bakım elemanı için ilan numarası 00007278974, Aydın Huzurevi bünyesine alınacak aşçı alımı için ilan numarası 00007315034 olarak yayımlandı.İstanbul Huzurevi bünyesine alınacak acil tıp teknisyeni için ilan numarası 00007281420; temizlik görevlisi için alınacak personel ilan numarası 00007307796 ve 00007296196 olarak yayımlandı. Tekirdağ Huzurevi bünyesine alınacak hemşire ve hasta yaşlı bakım elemanı için ilan numaraları 00007296446, 00007296691 olarak yayımlandı. Burdur Huzurevi bünyesine alınacak engelli hasta ve yaşlı bakım elemanı için ilan numarası 00007290045 ve son olarak Antalya Kepez Huzurevi bünyesine alınacak ön muhasebeci ve hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı için ilan numaraları 00007323569, 00007293484 olarak yayımlandı. Başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru yapacak adayların 18 yaşını geçmiş ve 60 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Alınacak kadrolar için belirlenen özel şartlar ilanlar içinde detaylı olarak paylaşılıyor.