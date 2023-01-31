18-64 yaş arası kişiler bayram edecek! Garanti BBVA kesenin ağzını açtı: Karşılıksız vereceği tutar dudak uçuklatacak!

Garanti BBVA Bankası özel nakit ödemeleri sunmak için hazır. 19 ve 65 yaş aralığındaki herkes, bireysel kredi için başvuru yapabilir. Garanti Bankası başvuru ile ilgili detaylar.
Garanti Bankası, düşük faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti veren yeni bir kampanya başlattı. Başvuru yapmak isteyen herkes banka tarafından belirlenen kredi puanına uygun olmalıdır. 65 yaş üzerindeki müşteriler ise emekli olmalı ve emekli maaşlarını Garanti Bankası'na aktararak kampanyadan yararlanabilirler. Garanti Bankası, politikalarına uygun olan tüm müşterilere kadar 50000 TL'ye kadar kredi vermeyi amaçlamaktadır. 36 ay vadeli olan bu krediler gelir belgesiz, masrafsız, kefilsiz ve imza atmadan verilecektir. Kampanya katılarak, hızlı işlemler yapabilir ve destek kredilerinden faydalanabilirsiniz. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi almak isteyen müşteriler şubelerine giderek veya internet sitesindeki kredi başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilir. Başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar, uygun olmaları durumunda başvuru şartlarına uymak kaydıyla kredi alabilir. Garanti BBVA Bankası, müşterinin kredi notuna göre ihtiyaç kredisi başvuru şartları belirler. 1300 ve üzerinde kredi notu olan müşteriler, eğer kredi ve kredi kartı ödemelerinde bir sıkıntı yoksa, bankadan kredi onayı alabilir. Garanti BBVA 19 ile 65 yaş arasındaki müşterilere kredi imkanı sunar. Eğer banka şartlarına uygun ve hesaplarında e-haciz bulunmuyorsa, kredi başvurusu yapabilirsiniz.