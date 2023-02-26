18-65 yaş arasına yardım kapısı açıldı: Bu ödemeyi PTT'ye giden herkes alacak!







PTT YARDIM PARALARI







Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal destek ödemeleri kapsamında 18 yaşını geçen birçok insan yardım paralarından faydalanıyor. Peki şartlar nedir? Başvurular nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.PTT tarafından yapılan açıklamalara göre 18 yaşını dolduran ve bunu kimliği ile birlikte belgeleyen bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlar nakit desteklerinden faydalanacak. Devlet tarafından düzenlenen ve PTT aracılığıyla yapılan sosyal destek ödemelerinin ilk başında bakıma muhtaç kişilere yapılan yardım olarak biliniyor.PTT üzerinden nakit desteği almak isteyen vatandaşlar en yakın şube aracılığıyla ya da e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını oluşturarak ödemelerini düzenli olarak alabiliyor. Sosyal destek ödemeleri kapsamında evde bakım maaşlarının yanında yoksulluk desteği, engelli maaşı, emzirme desteği gibi birçok destek için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu onaylanıp hak sahibi olan vatandaşlar ödemelerini düzenli olarak PTT şubelerinden çekebiliyor.