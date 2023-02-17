18-69 yaş aralığındaki herkes yararlanacak! İhtiyaç sahiplerine tamı tamına 1420 TL nakit desteği sunuldu! Bu formu dolduran hemen alacak







AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR!







AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ GEÇİM SIKINTISI ÇEKEN AİLELERE UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR!

DESTEK PAKETİ KAPSAMINDA ALINAN ÖDEMELER PTT ARACILIĞIYLA ÇEKİLECEK!

Bu doğrultuda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığınca yürütülen Aile Destek Programı, ülkemizde geçim sıkıntısı bulunan ailelerimize nakdi ve ayni bir şekilde destek sunmaktadır. Aile Destek Programı, 2016 senesinde faaliyete geçmiştir. Program, ülkemizde bulunan dar gelirli aileler için hazırlanmıştır. Bu program doğrultusunda, geçim sıkıntısı bulunan ailelere nakit, eğitim ve sağlık desteği sunulmaktadır. Ek olarak, sosyal yardıma muhtaç ailelere de psikososyal destek sağlanmaktadır.Aile Destek Programı doğrultusunda sunulan nakit yardımı, ailenin gelir durumuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu destek, ailelere düzenli bir şekilde sağlanmaktadır. Ek olarak, program doğrultusunda sunulan eğitim desteğiyle beraber çocukların okul masrafları da karşılanıyor. Bu sayede, ailelerin ekonomik yükü hafifletilmektedir. Program ayrıca, ailelere sağlık desteği de sağlamaktadır. Sağlık desteğiyle beraber, ailelere ilaçlar ve sağlık hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır. 2022 yılı itibariyle, Aile Destek Programı'na başvuruda bulunan aile sayısı 3,8 milyon olarak duyurulmuştur. Programdan faydalanan aile sayısı da 2,4 milyon olarak duyurulmuştur. Bu sayılar, ülkemizde yaşanan sosyal sorunların ciddiyetini de ortaya koymaktadır. Fakat, Aile Destek Programıyla beraber birçok ailenin maddi yükü hafifletilmiş ve çocuklarının eğitimine katkı sağlanmıştır.Aile Destek Programı'nın sunduğu nakit yardımlarının miktarı da oldukça fazladır. 2021 yılında, Aile Destek Programı doğrultusunda 3,3 milyar TL nakit yardımda bulunulmuştur. Ek olarak, sunulan eğitim desteğiyle çerçevesinde 2021 yılında 1,2 milyon öğrenci için 1,5 milyar TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl içerisinde, sunulan sağlık destekleriyle beraber de 5,5 milyon aileye 900 milyon TL tutarında sağlık desteği yapıldı. Aile Destek Programı'nın başarısı, ülkemizde bulunan dar gelire sahip ailelere sunulan nakdi ve ayni yardım dışında, ailelerin psikososyal ihtiyaçlarının da karşılanmasıyla beraber mümkün olmuştur. Programla birlikte birçok aile, geçim sıkıntıları dışında psikolojik sıkıntıları da gidermiştir. Ek olarak, programla beraber çocukların eğitimleri desteklenerek, geleceklerine dair umutlar artırılmıştır. Sonuç olarak, ülkemizde bulunan Aile Destek Programı, dar gelire sahip ailelerin ekonomik sıkıntılarını hafifleterek, sosyal adalet ve sosyal uyumun üretilmesine katkı sağlamıştır. Programın başarısı, sunduğu nakdi ve ayni yardımlar dışında, psikososyal destek ve eğitim desteğiyle de mümkün olmuştur. Aile Destek Programı, ülkenin sosyal refahını yükseltmek amacıyla da ciddi bir adım olma yolunda devam edecektir.Yılbaşı öncesinde, ailelere dönük destek yardımları hesaplara gönderilmeye başlandı. Aile Bakanı Yanık, 29 Aralık 2022 tarihinde yaptığı bir açıklama ile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı doğrultusunda, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek, hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırdıklarını duyurdu. Aile Destek Programı çerçevesinde, toplam 3 milyon hane için 2,9 milyar TL, Çocuk Destek Bileşeni doğrultusunda ise 2,2 milyon hane için 919 milyon TL olmak üzere toplam 3,8 milyar TL ödeme yapılacağını aktardı. Aile Bakanlığı'nın Aile Destek Programı yardımları aylık bir şekilde hesaplara ödenmektedir. Ödemenin aylık tutarı, hane başına gelirle orantılı bir şekilde 850 TL - 1250 TL aralığında değişmekteyken, 12 aylık toplam ödeme de 7.800 TL - 15.000 TL aralığındadır. Ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilmekteyken, hak sahibi kişiler ödeme günü geldiği zaman PTT şubelerine kimlik kartıyla beraber başvuru yapabilir. Ek olarak, PTT'de hesabı mevcut kişiler ödemelerini ATM'lerden de çekebilir. Yardımı almaya hak kazanan vatandaşların banka hesaplarını kontrol etmesi gereklidir. Hak sahipleri PTT ve bütün ortak ATM'ler aracılığıyla ödemelerini alabilmektedir.