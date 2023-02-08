Kredi
08 Şubat 2023 - 17:30

18-69 yaş arası paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Akbank dev ödeme başlattı

Akbank'tan yüzleri güldürecek kredi seçeneği. Bu kez herkes yararlanabilecek. Detaylar haberimizde...

Kredi
08 Şubat 2023 - 17:30
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18-69 yaş arası paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Akbank dev ödeme başlattı

AKBANK’TAN 19 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KREDİ FIRSATI!



Akbank yeni bir kredi kampanyası yaptığını duyurdu. Açıklamaya göre 19 yaş üzerindeki, vatandaşların yararlanabileceği 50 bin liraya kadar acil ihtiyaç kredisi başladı.

Akbank



 Acil nakite ihtiyaç duyan kişilerin imdadına Akbank koştu. Kredi kullanmak isteyen 19 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar nakit kredi seçeneğinden hızlı ve kolay bir şekilde yararlanabilecek.

Krediye uygun kişilere 36 ay vade seçeneği ile nakit kredi ödemesi yapılacak. Kredi kullanamk isteyen vatandaşlar en yakın Akbank şubesine gidip ya da iletişime geçerek bu kredi seçeneği ile ilgili olarak detaylı bilgileri edinebilirler. Üstelik internet üzerinden yapılan başvurularda çok kısa bir süre içerisinde krediniz hesabınıza geçmiş olacak.

3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Akbank’tan kredi çekmek isteyen vatandaşlar mobil uygulama üzerinden direkt kredi seçeneğinden yararlanarak bir tık ile krediye sahip olabilecekleri belirtildi. Ayrıca kredi kullanacak tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli krediden yararlanma imkanı da tanınmış olacak.

Kredi kullanacak kişilerin banka müşterisi olması durumunda ise telefondan SMS atılarak sms ile krediye başvurmakta mümkün. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC 4425 e mesaj atarak krediden faydalanabilirsiniz. Emekli olduğu halde sigortalı olarak çalışan tüm kişiler bu krediden yararlanabilecek.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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