18-69 yaş arası vatandaşlar dikkat! Destek ödemeleri için duyuru yapıldı

Yaşı 18 ve üzeri olan vatandaşlar 33.000 TL ile 40.000 TL arasında nakit desteği almak için başvurabilecekleri bankalar mevcuttur.
18 YAŞ ÜSTÜ TÜM VATANDAŞLAR BAŞVURSUN! NAKİT ÖDEME HEMEN YAPILACAK! TÜM İHTİYAÇLAR İÇİN 33 – 34 – 40 BİN TL NAKİT
Vatandaşlar, artan ücretlerin yanı sıra gıda, giyim, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için de zamlarla karşı karşıya kaldı. İhtiyaçlarını karşılamakta zorlanan kişiler için, bu banka 18 yaş üstünde başvuran herkese uygun faizlerle ihtiyaç kredisi sağlıyor. 33, 35, 40 bin TL'lik ihtiyaç kredisi başvurusu onaylanması halinde 5 dakika sürmeden herkese ödeme yapılıyor. Bu kredi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada kendilerine yardımcı oluyor. QNB Finansbank tarafından başlatılan kampanyada 18 yaş üstü tüm vatandaşlar için ihtiyaç kredisi için ay sonuna kadar ödeme yapılacak. Planlı paketler sunulacak ve başvurular QNB Finansbank üzerinden gerçekleştirilmek için banka koşullarına da uyulması gerekmektedir. Mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yapmak isteyenler hemen ödemelerini alabilirler. Banka kredi
puanının uygun olması durumunda uygun faizli krediler alınabilecek. Kimlik numarasından gerçekleştirilecek sorgulama ile hızlı ödeme sağlanabiliyor. QNB Finansbank, 18 yaş üzeri tüm vatandaşlar için ihtiyaç kredisi için ay sonuna kadar ödeme yapılmasını sağlayan bir kampanya başlattı. Planlı paketler sunulacak ve başvurular QNB Finansbank üzerinden gerçekleştirilmek için banka koşullarına da uyulması gerekmektedir. Mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yapmak isteyenler hemen ödemelerini alabilecekler. Banka kredi puanının uygun olması durumunda uygun faizli krediler alınabilecek ve kimlik numarasından gerçekleştirilecek sorgulama ile hızlı ödeme sağlanabilecektir.