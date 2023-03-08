18-70 arasındaki vatandaşlara duyuruldu! 30 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor!

Akbank, müşterilerine internet sitesi üzerinden duyuru yaparak kampanyayı duyurdu.





Bu kampanya, 18-70 yaş aralığındaki tanıdıklarınızı ilgilendiriyor.



Yapılan açıklamada, yakınlarını Akbank müşterisi yaparak davet edenler kazançlı çıkacak.



Banka, kampanya kapsamında her Akbanklı müşteri için 150 TL olmak üzere toplamda 1.500 TL chip-para kazanma şansı verecek.

Kampanya bugün itibarıyla başlamış durumda.

Bankanın kampanya açıklamasına göre, Akbank müşterileri kendileri için özel olarak oluşturulan davet kodunu yakınlarıyla paylaşarak kazanç sağlayabilecekler.





Akbank müşterisi olmayan ve davet kodunu alan kişiler, Akbank müşterisi olduktan sonra Kampanyalı Müşteri ve Davet Kodunu Alan olarak 1.500 TL'ye kadar chip-para kazanabilirler. Kampanyadan yararlanmak için 6 Mart - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında yeni Akbank müşterisi olan ve daha önce Akbank müşterisi olmayan kişiler, yakınlarını davet kodu ile Akbanklı yaparak faydalanabilirler. Ayrıca, Akbank kredi kartlarını kullanan yeni müşteriler 150 TL, Üniversiteli Akbank müşterileri ise 100 TL kazanabilirler.







Akbank'ın kampanyası dahilinde, müşteriler davet kodunu paylaştıkları her bir kişi için 150 TL chip-para kazanabilirler ve toplamda 1.500 TL'ye kadar bu avantajdan faydalanabilirler. Ancak, kampanyalı müşteri 1.500 TL'yi kazandıktan sonra, paylaştığı diğer kişilerin Akbanklı olmasından ilave bir kazanç elde edemeyecektir. Davet kodunu alan müşteriler, davet koduyla mobilden Akbanklı olduktan sonra Akbank kredi kartı alıp, bu kartı 6 Mart - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında kullanarak 150 TL chip-para kazanabilirler. Ayrıca, Üniversiteli Akbanklı oldukları durumlarda ise 100 TL chip-para kazanabilirler ve toplamda en fazla 250 TL chip-para elde edebilirler. Kampanyalı müşteriler, davet kodunu alan kişiyi bu hususta bilgilendirmekle yükümlüdürler ve istedikleri kadar kişiyle davet kodunu paylaşabilirler.



Müşterilerin aktif olarak kullanmış oldukları Akbank Kart, Axess veya Wings kartlarına yüklenecek olan chip-paralar, kampanya kapsamında kazanılmaktadır. Ancak kampanyalı müşterilerin aktif bir kartı bulunmuyorsa, chip-para yüklemesi gerçekleştirilmeyecektir.





Kampanya kodu oluşturabilmek için, müşterinin mevcutta bir Akbank Kart, Axess veya Wings kartı olması gerekmektedir. Henüz kartı bulunmayan müşteriler, yeni bir kart edinerek bir gün sonra kampanya kodu oluşturabilirler.

Müşterilerin kazandığı chip-paralar, kampanya koşullarına uyulduğu an yüklenecektir. Ayrıca, kampanyalı müşteri ve davet koduyla Akbanklı olan müşteri, kazanılan chip-para hakkında sms ile bilgilendirilecektir.

Kampanya kapsamında yüklenen chip-paralar, kaybolmayan chip-paralardır. Ancak kampanyadan sadece Akbank personeli olmayan bireysel müşteriler yararlanabilir. Şahıs firmaları ve tüzel müşteriler ise kampanyadan faydalanamazlar.

Davet kodunu alan kişinin Akbank Mobil’den müşteri olma başvurusu yapması sonrasında, sürecin kurye ile tamamlanması halinde kampanyalı müşterinin chip-para yüklemesi gerçekleşir. Akbank Mobil’den müşteri olma hizmeti, 18-70 yaş arasındaki kişiler için geçerlidir. Dolayısıyla, davet ettiği kişinin de 18-70 yaş aralığında olması gerekmektedir.





Akbank Mobil’den Akbanklı olma sürecini başlatmak için davet kodunu kullanan müşteriler, 30 Nisan 2023 tarihine kadar tamamladıkları işlem sonrasında kurye süreciyle kazandıkları chip-para, 31 Mayıs 2023 tarihinde aktif Akbank kartlarına yüklenecektir. Ancak, müşterilerin dikkat etmeleri gereken önemli bir nokta vardır: Davet Et Kazan kampanyası 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerlidir ve bu tarihten sonra kod kullanılsa dahi, ilgili kod ile Akbank Mobil’den Akbanklı olsa da, kampanyalı müşteriye ödül kazandırılamayacaktır. Bu nedenle, kodu alan müşterilerin kampanyanın kullanım süresi hakkında bilgilendirilmesi ve kodu 30 Nisan 2023 tarihine kadar kullanmaları gerektiği hususu önemlidir.





Akbank T.A.Ş. Davet Et Kazan kampanya programı koşul ve şartlarında sunulacağını bildirdiği faydalarda değişiklik yapma ve iptal etme hakkını saklı tutar.