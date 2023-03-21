









SOSYAL YARDIM PARALARI NASIL ALINACAK?







18-70 yaş arasına piyango vurdu! Devlet kesenin ağzını açtı: Bunlardan biri varsa 2.395 TL yardım alacaksınız. 18 ve 71 yaş arasındaki kişilere sosyal yardım paraları verilmeye başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından mart ayı sosyal yardım ödemeleri ödenmeye başlandı. TC kimlik numarasına göre yapılan yardım ödemeleri PTT üzerinden alınabilir. Yardım miktarı 2 bin 395 TL. İşte mart ayı yardım parasına ilişkin diğer detaylar...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara sosyal yardım ve destek ödemeleri verilmeye devam ediyor. Mart ayı için yapılacak ödemeler ise yatırılmaya başlandı bile. TC kimlik numaranıza göre ödemelerinizi PTT üzerinden alabileceksiniz. Her ay farklı miktarlarda yapılan ödemeler ile ilgili Mart ayı için yapılacak olan ödemenin detayları ise merak ediliyor. Bu ödemeler e - devlet üzerinden yapılacak. Bu sene mart ayında verilecek sosyal yardım parası ise 2 bin 395 TL. Bu ödemeyi almak için başvuru koşulları, şartları ve nereden yapılacağı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her yıl düzenli olarak maddi olarak güçlük çeken aileler için verdiği yardım parası belli oldu. Bu yardımın amacı geçinmekte güçlük çeken, dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını bir nebze olsun giderebilmek. Zor durumdaki kişilere yardımcı olabilmek. Başvurular ise e devlet üzerinden ve bulunduğunuz ildeki size en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından yapılabilecek. Yardım ödeme miktarında artırım yoluna gidilerek mart ayında bu ödeme miktarı 2 bin 392 TL olarak belirlendi. Başvurularınızın kabul edilmesi halinde ödemeler PTT üzerinden alınabilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal yardım koşulları ve ödeme tutarlarına ilişkin ayrıntılar... Yeni yıl ile birlikte yapılan yardım ödemelerine zamlar geldi. Yeni zamlar ile birlikte ödenecek Aile Sosyal Destek Paketi kapsamında verilecek yardım parasının miktarı 2 bin 392 TL oldu. İhtiyaç sahibi olan ailelerin faydalanabileceği bu ödemelerden emekli, asgari ücretli kişiler de yararlanabilecek. Ödemeyi alabilmek için tek geçerli şart ise; hanedeki kişi sayısının payına düşen gelir, asgari ücretin üçte birinden az olduğu taktirde vatandaşlar bu ödemeleri alabilecekler. Ödemeler PTT kanalı vasıtasıyla, TC kimlik numaranız ile yapılmaktadır.