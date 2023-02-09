Kredi
09 Şubat 2023 - 08:45

18-70 yaş arasındakiler dikkat! 35.000 TL nakit para desteği açıklandı

18 yaşını doldurmaları koşuluyla 33 bin TL'den 40 bin TL'ye varan herkese nakit kredi ödemesi yapacak olan banka hangisi? İşte kampanya detayları...

Kredi
09 Şubat 2023 - 08:45
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18-70 yaş arasındakiler dikkat! 35.000 TL nakit para desteği açıklandı


33-35-40 bin TL ödeme ayrı ayrı olacak! 18 yaş üzeri başvuru yapanlar derhal ödemelerini alabilirler!

33 bin TL'den  40 bin TL'ye varan 18 yaş üzerindeki herkese nakit kredi ödemesi yapacak olan banka açıklandı.



nakit ödemesi kampanyası

18 yaş üzerinde olmanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızın

QNB Finansbank, 18 yaşını doldurmuş olan tüm vatandaşlar için kredi kullanma imkanı sunuyor. Başvuru yapılan ihtiyaç kredileri aynı gün içinde ay sonuna kadar ödenir ve belirli paketler halinde sunulur. Banka kredi şartlarına uygun olanlar, başvurularını gerçekleştirebilir ve diledikleri zaman kredi onayı alabilirler. Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ay sonuna kadar ödemeler gerçekleştirecek ve kredi ödemeleri belirli paketler halinde sunulacak. QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenler, banka kredi şartlarına uymalı ve başvuru yaparak kredi onayı alabilir.

QNB Finansbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisi, 18 yaş üzerindeki vatandaşlar tarafından başvuruları yapılarak kullanılabilir. İşlemler, mobil uygulamalar veya banka şubesi üzerinden yapılabilir. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, kimlik numaralarından sorgulama yapılarak hızlı bir şekilde kredi ödemelerine başlanabilir. Başvurular aynı gün içinde yapılabilir ve ay sonuna kadar ödemeler gerçekleştirilir

33-35-40 bin TL ödeme

QNB Finansbank, 33.000 TL - 35.000 TL ve 40.000 TL ödeme ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için bir kredi kampanyası başlattı. SMS yoluyla başvuru yaparak aynı gün içinde kredi kullanma imkanı sunuyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Finansbank'ın 50 30 numarasına kimlik numaralarını göndererek başvuru yapabilir ve 5 dakika içerisinde kredi notlarına göre ne kadar kredi onayı aldıkları hakkında bilgi alabilir. Onay alan vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda en yakın banka şubelerine giterek kredi kullanabilir. Başvuru şartlarına uygun olan herkes, ihtiyacı olan zaman diliminde kredi kullanma imkanına sahiptir.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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