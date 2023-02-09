18-70 yaş arasındakiler dikkat! 35.000 TL nakit para desteği açıklandı

33-35-40 bin TL ödeme ayrı ayrı olacak! 18 yaş üzeri başvuru yapanlar derhal ödemelerini alabilirler! 33 bin TL'den 40 bin TL'ye varan 18 yaş üzerindeki herkese nakit kredi ödemesi yapacak olan banka açıklandı.
18 yaş üzerinde olmanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızın QNB Finansbank, 18 yaşını doldurmuş olan tüm vatandaşlar için kredi kullanma imkanı sunuyor. Başvuru yapılan ihtiyaç kredileri aynı gün içinde ay sonuna kadar ödenir ve belirli paketler halinde sunulur. Banka kredi şartlarına uygun olanlar, başvurularını gerçekleştirebilir ve diledikleri zaman kredi onayı alabilirler. Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ay sonuna kadar ödemeler gerçekleştirecek ve kredi ödemeleri belirli paketler halinde sunulacak. QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenler, banka kredi şartlarına uymalı ve başvuru yaparak kredi onayı alabilir. QNB Finansbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisi, 18 yaş üzerindeki vatandaşlar tarafından başvuruları yapılarak kullanılabilir. İşlemler, mobil uygulamalar veya banka şubesi üzerinden yapılabilir. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, kimlik numaralarından sorgulama yapılarak hızlı bir şekilde kredi ödemelerine başlanabilir. Başvurular aynı gün içinde yapılabilir ve ay sonuna kadar ödemeler gerçekleştirilir