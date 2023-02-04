18-70 yaş arasındakiler dikkat! PTT'den 1.417 TL yardım parası alabilirsiniz: Yapmanız gereken tek bir işlem var







PTT 18 YAŞ ÜSTÜ HERKESE VERECEK! TEK SEFERE MAHSUS 1.417 TL KARŞILIKSIZ YARDIM VERİLECEK

BUGÜN BAŞVURULAR BİTİYOR







BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Posta Taşımacılığı Teşkilatı (PTT), 18 yaşını dolduran herkese tek sefere mahsus olarak 1.417 TL karşılıksız yardım sunuyor. Bu tek sefere mahsus ödeme, PTT tarafından kısa süreliğine sunulmaktadır. Bu nedenle, başvurusunu başarıyla tamamlamak isteyenlerin en kısa sürede PTT şubelerine başvurmaları gerekiyor. PTT'nin bu yardımı, başvuru şartları ve tüm detaylar hakkında haberimizi okuyarak öğrenebilirsiniz. Ayrıca, PTT tarafından desteklenen başvurular bugün sona eriyor. Bu nedenle, elimizdeki zamanı iyi kullanarak, bu karşılıksız yardımdan yararlanmak üzere mümkün olduğunca çabuk hareket etmeliyiz.PTT, maddi durumu yeterli olmayan milyonlarca kişiye nakit destek ödemesi sunarak, nakit paraya ihtiyaç duyanların yardımına koşuyor. 18 yaşını dolduran herkesin e-devlet üzerinden ya da şubelerden başvuruda bulunması yeterli olacak ve başvuru sahiplerine 1417 TL karşılıksız bir yardım sunulacak. Bu yardım tek sefere mahsus olacak ve başvuru şartları açıklandı.Geçtiğimiz haftanın başlangıcından bu yana, 18 yaşından büyük olanlar için ücretsiz ve karşılıksız olarak 1417,80 TL yardım verilecek. Bugün 31 Ocak 2023 tarihi, yardım başvurularının sona ermesi için belirlenen tarih oldu. Yardıma muhtaç olan kişiler, bu yardımın yararlanılması için başvuru yapabiliyor. Bu yardıma, sadece dar gelirli kişiler başvuruda bulunabiliyor. PTT yardım parası için başvuru yapanların, tekrar başvuru yapma zorunluluğu bulunmuyor; ayrıca, ödemeden yararlanmak için TC kimlik kartıyla birlikte Şubelerimize gidebiliyorlar.Maddi anlamda sıkıntılar yaşayan vatandaşlar, bu yardımı almak için T.C kimlik kartları ile birlikte PTT şubelerine başvuru yapmak zorunda. Bu ödeme, 31 Ocak 2023 tarihine kadar yapılacak ve tek sefere mahsus olarak gerçekleştirilecek. Başvurular e-devlet üzerinden, PTT şubelerinden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından yapılabilir. 2023 yılı için yapılan bu ödeme, Asgari ücretin üçte birinden az olanlar, Türkiye vatandaşı olanlar ve Türkiye’de yaşayanlar ile çocuk bakım evlerinde yaşayanlar tarafından alınabilecek. Ödemelerin takip eden 10 gün içerisinde hesaplara geçecek. Bu nedenle bugün başvurusunu yapanlar 15 Şubat’tan önce yardım ödemesini alabilecek.