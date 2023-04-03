18-70 yaş arasındaysanız hemen başvurun! İkametgah adresine göre 1.417 TL para ödenecek: PTT tek şartla verecek!

2023 yılında sosyal yardımların artmasıyla birlikte, her yıl yüz binlerce kişi maddi destek alabilecek. 65 yaş aylığı bin 997 liraya, evde bakım desteği 4 bin 336 liraya, engelli aylığı 2 bin 392 liraya ve SED yardımı 3 bin 708 liraya yükseldi. Aile Destek Programı kapsamında verilen ödeme miktarı da 850 Lira-1250 Lira arasında değişiyor. Başvurular online ya da SYDV aracılığı ile alınabiliyor ve PTT üzerinden ödemeler yapılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların şartları taşıması halinde devlet tarafından düzenli para yardımı yapılıyor.
AİLE DESTEK PROGRAMININ DETAYLARI
Aile Destek Programı kapsamında verilen yardımların miktarı, ailenin gelir seviyesine göre değişmektedir. Bu nedenle, ailelerin başvuru yapmadan önce kendilerini bu programa dahil edip edemeyeceklerini belirlemeleri gerekmektedir. Ayrıca, program kapsamında yardım almak için belirli şartlar da aranmaktadır. Örneğin, yardım alacak ailelerin Türkiye'de ikamet etmeleri ve belirlenen gelir aralıklarına dahil olmaları gerekmektedir. Aile Destek Programı, maddi sıkıntı çeken ailelerin yanı sıra, çocukları olan ailelere de destek sağlamaktadır. Bu kapsamda, çocukların eğitim ve sağlık giderleri için de yardım yapılmaktadır. Program sayesinde, ailelerin ekonomik durumlarına katkı sağlanarak, çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
Aile Destek Programı kapsamında, hak sahibi hanelere belirli bir süre boyunca aylık ödeme yapılacaktır. Bu ödemeler, 850 ile 1.250 Lira arasında değişen tutarlarda ve en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecektir. Ödeme dönemi Haziran 2023'te sona erecek ve son ödeme Temmuz ayında yapılacaktır. Ayrıca, Çocuk Destek Bileşeni ile getirilen genişleme kapsamında, hanedeki çocuk sayısına göre ek destek tutarları da hak sahibi ailelere verilecektir. Haberimizin devamında çocuk sayısı ve aylık destek tutarları belirtilmektedir:
Hanedeki Çocuk Sayısı: 1-2 çocuklu hanelere
Aylık Destek Tutarı (Lira): 350 Hanedeki Çocuk Sayısı: 3 çocuklu hanelere Aylık Destek Tutarı (Lira): 450 Hanedeki Çocuk Sayısı: 4 çocuklu hanelere Aylık Destek Tutarı (Lira): 550 Hanedeki Çocuk Sayısı: 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere Aylık Destek Tutarı (Lira): 650 350 ile 650-Lira arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir. Aile Destek Programı, sosyoekonomik durumu düşük olan ailelere yönelik bir destek programıdır. Ancak, bu ailelerin durumlarında değişiklik olduğu takdirde, hak sahipliği durdurulabilir. Bu durumda, yeniden ihtiyaç sahipliği tespiti yapıldıktan sonra Aile Destek Programı yeniden başlatılabilir. Ayrıca, Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilere, sosyoekonomik durumlarının değişmesi halinde yeniden başvuru yapma imkanı tanınmaktadır.
ZAMLANAN SOSYAL YARDIMLAR
65 YAŞ ÜSTÜ
2023 yılında, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 65 yaş aylığı arttırılmıştır. Başvurular kimlik belgesi ile yapılabilmekte olup, aylık tutarı memur maaş katsayısı 4387 gösterge rakamıyla çarpılarak ve %5 ek ödeme ilave edilerek hesaplanmaktadır. Yapılan zam ile memur maaş katsayısının %30 artması sonucu aylık tutarı bin 536 liradan bin 997 liraya yükselmiştir. Bu destekten yararlanmak için kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte artmıştır. Artık 65 yaş aylığı için kişi ve eşinin toplam geliri 2 bin 835 lira 50 kuruşun altında ise başvuru yapılabilmektedir.
EVDE YAKININA BAKANLAR
18 yaş altı engelli bireylerin ailelerine sağlanan aylık destek tutarı, memur maaş katsayısındaki %30 artışla birlikte bin 226 liradan bin 594 liraya yükseltilmiştir. Bu destekten yararlanmak için ise hane içinde kişi başı gelirin 2 bin 835 liranın altında olması gerekmektedir. Bu gelir sınırı, yeni asgari ücretle birlikte güncellenmiştir. HASTALAR
ÇOCUKLAR İÇİN ARTAN SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİAilelere, çocuklarına evde bakım yapmak amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri artmıştır. Okul öncesi eğitim için ödeme 2.059 liradan, ilkokul seviyesindeki çocuklar için ödeme 3.090 liraya, ortaokul seviyesindeki öğrenciler için ödeme 3.295 liraya, yükseköğretim seviyesindeki öğrenciler için ödeme ise 3.708 liraya yükseltilmiştir.
Okul çağına gelmiş ancak okula devam etmeyen çocuklar için yapılan ödeme 2.059 liradan 2.645 liraya çıkarılmıştır. Ayrıca kurum bakımından ayrılmış gençler için yapılan ödeme bin 267 liradan bin 648 liraya yükseltilmiştir. İŞ ARAYANLARA YARDIM
Yardım programlarından faydalanan ve iş arayan kişiler, iş görüşmesi yapmak üzere yönlendirildiklerinde, 1 yıl içinde en fazla 3 kez olmak üzere, aylık net asgari ücretin %10'una kadar yardım alabilirler. Bu yardım, iş görüşmesi için gereken ulaşım, konaklama ve yemek masraflarını karşılamak için kullanılabilir. Ancak bu yardım, çalışma hayatına kazandırılmak amacıyla yapılan işe yerleştirme veya meslek edindirme programlarından yararlanan kişilere verilmez.