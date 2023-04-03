18-70 yaş arasındaysanız hemen başvurun! İkametgah adresine göre 1.417 TL para ödenecek: PTT tek şartla verecek!







AİLE DESTEK PROGRAMININ DETAYLARI











AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI





ZAMLANAN SOSYAL YARDIMLAR

65 YAŞ ÜSTÜ

EVDE YAKININA BAKANLAR









ÇOCUKLAR İÇİN ARTAN SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİ

PTT'DEN YARDIM







2023 yılında sosyal yardımların artmasıyla birlikte, her yıl yüz binlerce kişi maddi destek alabilecek. 65 yaş aylığı bin 997 liraya, evde bakım desteği 4 bin 336 liraya, engelli aylığı 2 bin 392 liraya ve SED yardımı 3 bin 708 liraya yükseldi. Aile Destek Programı kapsamında verilen ödeme miktarı da 850 Lira-1250 Lira arasında değişiyor. Başvurular online ya da SYDV aracılığı ile alınabiliyor ve PTT üzerinden ödemeler yapılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların şartları taşıması halinde devlet tarafından düzenli para yardımı yapılıyor.Devlet tarafından yürütülen Aile Destek Programı, maddi sıkıntı çeken ailelere yönelik bir yardım programıdır. Bu program sayesinde belirli bir gelir aralığına sahip olan aileler, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 ay boyunca belirlenen farklı gelir aralıklarına göre farklı yardım tutarları ile desteklenirler. Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı veya 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapılarak gerçekleştirilebilir. Başvurular değerlendirilerek, ihtiyaç sahibi ailelere belirlenen yardım tutarları PTT aracılığıyla ödenir.Aile Destek Programı kapsamında verilen yardımların miktarı, ailenin gelir seviyesine göre değişmektedir. Bu nedenle, ailelerin başvuru yapmadan önce kendilerini bu programa dahil edip edemeyeceklerini belirlemeleri gerekmektedir. Ayrıca, program kapsamında yardım almak için belirli şartlar da aranmaktadır. Örneğin, yardım alacak ailelerin Türkiye'de ikamet etmeleri ve belirlenen gelir aralıklarına dahil olmaları gerekmektedir. Aile Destek Programı, maddi sıkıntı çeken ailelerin yanı sıra, çocukları olan ailelere de destek sağlamaktadır. Bu kapsamda, çocukların eğitim ve sağlık giderleri için de yardım yapılmaktadır. Program sayesinde, ailelerin ekonomik durumlarına katkı sağlanarak, çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.Başvuruların değerlendirilmesi sırasında, cezaevi veya tutukevinde hükümlü veya tutuklu bulunanlar, öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, bakım kurumlarında kalanlar ve zorunlu askerlik görevini yerine getiren er/erbaşlar başvuruları hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceklerdir. Bu nedenle, bu kişiler Aile Destek Programı kapsamı dışında tutulmuştur. Aile Destek Programı'na yapılan başvurular, ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilerek hane profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için incelenecektir. Bu programdan yararlanmak için 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilen aileler, ödeme dönemi itibarıyla destek almaya hak kazanacaklardır. Destek tutarları, hane halkının gelir durumuna göre belirlenmiştir. Haberimizin devamında, hanedeki kişi başına düşen aylık gelir tutarına göre belirlenen destek miktarları yer almaktadır: Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (₺): 450 ₺ ve altı Aylık Destek Tutarı (₺): 1.250 Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (₺): 450 ₺ üzeri ─ 911,15 ₺ ve altı Aylık Destek Tutarı (₺): 1.100 Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (₺): 911,15 ₺ üzeri ─ 1372,30 ₺ ve altı Aylık Destek Tutarı (₺): 950 Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (₺): 1372,30 ₺ üzeri ─ 2.835,60 ₺'den az Aylık Destek Tutarı (₺): 850Aile Destek Programı kapsamında, hak sahibi hanelere belirli bir süre boyunca aylık ödeme yapılacaktır. Bu ödemeler, 850 ile 1.250 Lira arasında değişen tutarlarda ve en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecektir. Ödeme dönemi Haziran 2023'te sona erecek ve son ödeme Temmuz ayında yapılacaktır. Ayrıca, Çocuk Destek Bileşeni ile getirilen genişleme kapsamında, hanedeki çocuk sayısına göre ek destek tutarları da hak sahibi ailelere verilecektir. Haberimizin devamında çocuk sayısı ve aylık destek tutarları belirtilmektedir:Hanedeki Çocuk Sayısı: 1-2 çocuklu hanelereAylık Destek Tutarı (Lira): 350 Hanedeki Çocuk Sayısı: 3 çocuklu hanelere Aylık Destek Tutarı (Lira): 450 Hanedeki Çocuk Sayısı: 4 çocuklu hanelere Aylık Destek Tutarı (Lira): 550 Hanedeki Çocuk Sayısı: 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere Aylık Destek Tutarı (Lira): 650 350 ile 650-Lira arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir. Aile Destek Programı, sosyoekonomik durumu düşük olan ailelere yönelik bir destek programıdır. Ancak, bu ailelerin durumlarında değişiklik olduğu takdirde, hak sahipliği durdurulabilir. Bu durumda, yeniden ihtiyaç sahipliği tespiti yapıldıktan sonra Aile Destek Programı yeniden başlatılabilir. Ayrıca, Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilere, sosyoekonomik durumlarının değişmesi halinde yeniden başvuru yapma imkanı tanınmaktadır.2023 yılında, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 65 yaş aylığı arttırılmıştır. Başvurular kimlik belgesi ile yapılabilmekte olup, aylık tutarı memur maaş katsayısı 4387 gösterge rakamıyla çarpılarak ve %5 ek ödeme ilave edilerek hesaplanmaktadır. Yapılan zam ile memur maaş katsayısının %30 artması sonucu aylık tutarı bin 536 liradan bin 997 liraya yükselmiştir. Bu destekten yararlanmak için kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte artmıştır. Artık 65 yaş aylığı için kişi ve eşinin toplam geliri 2 bin 835 lira 50 kuruşun altında ise başvuru yapılabilmektedir.Evde bakım desteği alan yaşlılar ve engellilerin ödeme tutarı, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte Şubat ayından itibaren 3.336 lira yerine 4.336 lira olarak değişecek. Ayrıca, hane içindeki kişi başı gelir sınırı da 3.666 liradan 5.771 lira 20 kuruşa yükseltildi. Bu destekten yararlanmak için hane geliri belirlenen sınırın altında olmalıdır.%30'luk memur maaş katsayısı artışıyla birlikte %40-69 engeli olanlara ödenen aylık tutar 1,226 Liradan 1,594 Liraya, %70 ve üzeri engeli olanların aylık tutarı ise 1,840 Liradan 2,392 Liraya yükseliyor. Bu aylıktan yararlanabilmek için artık hane içinde kişi başına düşen gelir sınırı 2,835 Liranın altında olması gerekiyor.18 yaş altı engelli bireylerin ailelerine sağlanan aylık destek tutarı, memur maaş katsayısındaki %30 artışla birlikte bin 226 liradan bin 594 liraya yükseltilmiştir. Bu destekten yararlanmak için ise hane içinde kişi başı gelirin 2 bin 835 liranın altında olması gerekmektedir. Bu gelir sınırı, yeni asgari ücretle birlikte güncellenmiştir.Tüberküloz veya SSPE hastaları için yapılan 3 bin 336 lira tutarındaki yardım, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 4 bin 336 liraya yükselmiştir. Ayrıca tüberküloz hastalarına ilave aylık 600 lira bakım yardımı ödemesi yapılabilmektedir. Her iki ödemeyi de alanlar, toplamda 4 bin 936 lira alabileceklerdir. Silikozis hastalığı olanlara verilen aylık da memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükseltilmiştir. Hafif Silikozis aylığı (%15-%34) 2.650,59 liradan 3 bin 445 liraya, orta Silikozis aylığı (%35-%54) 3 bin 29 liradan 3 bin 938 liraya, ağır Silikozis aylığı (%55 ve üzeri) 3 bin 375 liradan 4 bin 388 liraya çıkarılmıştır.Ailelere, çocuklarına evde bakım yapmak amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri artmıştır. Okul öncesi eğitim için ödeme 2.059 liradan, ilkokul seviyesindeki çocuklar için ödeme 3.090 liraya, ortaokul seviyesindeki öğrenciler için ödeme 3.295 liraya, yükseköğretim seviyesindeki öğrenciler için ödeme ise 3.708 liraya yükseltilmiştir.Okul çağına gelmiş ancak okula devam etmeyen çocuklar için yapılan ödeme 2.059 liradan 2.645 liraya çıkarılmıştır. Ayrıca kurum bakımından ayrılmış gençler için yapılan ödeme bin 267 liradan bin 648 liraya yükseltilmiştir.Yardım programlarından faydalanan ve iş arayan kişiler, iş görüşmesi yapmak üzere yönlendirildiklerinde, 1 yıl içinde en fazla 3 kez olmak üzere, aylık net asgari ücretin %10'una kadar yardım alabilirler. Bu yardım, iş görüşmesi için gereken ulaşım, konaklama ve yemek masraflarını karşılamak için kullanılabilir. Ancak bu yardım, çalışma hayatına kazandırılmak amacıyla yapılan işe yerleştirme veya meslek edindirme programlarından yararlanan kişilere verilmez.PTT, düşük gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla bir program başlatmıştır. Başvuru yapacak herkese yardım sağlanacağı duyurulmuştur. Yardım tutarı 1,417 Lira olarak belirlenmiştir ve geri ödemesiz olarak verilecektir. Başvurular PTT şubeleri veya e-devlet üzerinden yapılabilecektir. Ancak yardım yalnızca düşük gelirli vatandaşlara verilecektir. TC kimlik numarası ile PTT şubelerine başvuru yapmak yeterlidir.