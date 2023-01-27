18-71 yaş arası vatandaşlar dikkat! 7000 TL hesaplara yatırıldı: Çalışan çalışmayan, emekliler kontrol edin

Banka hesabınıza 7.000TL yatmış olabilir! 18 ile 71 yaş arasında olanlar banka hesaplarını kontrol etsinler! Bankanız hesabınıza 7.000TL yatırmış olabilir!
3 bankadan gelen sevindirici habere göre 18 yaşının üzerindeki herkese 7.000TL para yatacak. Bankalar gençlere ve emeklilere geri ödemesiz kredi
imkanı sunacak. Koşulsuz, şartsız, geri ödemesiz kredi desteği.
GENÇLERE VE EMEKLİLERE TAM 7.000TL ÖDEME
ING Bank finans
Bank ve Ziraat Bankası'ndan nakit ödeme desteği müjdesi. Şartları sağlayan tüm gençlere ve emeklilere 7.000TL ödeme sağlanacak. 18 yaşını dolduran herkes bu kampanyadan yararlanabilecek. Kimlik kartınız ile başvuru işlemlerinizi gerçekleştirerek, geri ödemesiz olarak tarafınıza yapılacak nakit ödemelerinizi bankanızdan alabilirsiniz. 2023 yılı nakit destek kampanyaları açıklanmaya başladı. Kampanyalarını ilk duyuran bankalar ING Bank, Finans Bank ve Ziraat Bankası oldu. Bu üç bankadan gelen açıklamaya göre, 18 yaşını dolduran herkese kredi desteği verilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, için bankaların Mobil uygulamalarını cep telefonlarına indirerek kayıt olabilir ve başvurularını tamamlayabilirler.
KAMPANYALARIN BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU
Başvuru yapacak kişiler emekli ya da çalışan olabilirler. Kampanyadan 18 yaş üzerindeki gençler de yararlanabiliyorlar. Başvurular için istenen şartlar arasında, kredi puanlarının 1100 puan ve üzerinde olması, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olunması gibi maddeler bulunuyor. Başvuru yapan herkese, gelirinize göre ödeme planı çıkartılıyor ve 24 ay vadeye kadar düşük faizli size uygun geri ödeme kolaylığı sağlanıyor. Kredi başvurularınız anında onaylanırken, kefil gösterme şartı da bulunmuyor. Bankalar gelir belgesi beyan etmenizi dahi istemezken, bütçenize uygun ödeme planları yaparak size kolay ödeme avantajı sunuyor. Kampanyalar hakkında detaylı bilgilere bankaların internet siteleri veya Mobil uygulamaları üzerinden ulaşabilirsiniz.