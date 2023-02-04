Kredi
04 Şubat 2023 - 12:00

18-71 yaş arasına müjde! Bankaya olan borçlar sıfırlanıyor: Borç kapatma kredisi evlere bayramı getirecek!

Bankalara borcu olan 20 yaş ve üzeri vatandaşlara 60.000TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyası başladı. Peki bu kampanya hangi bankalar tarafından uygulanacak? Detaylar ve açıklamalar haberin devamında sizlerle...

Kredi
04 Şubat 2023 - 12:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
18-71 yaş arasına müjde! Bankaya olan borçlar sıfırlanıyor: Borç kapatma kredisi evlere bayramı getirecek!


Geçim sıkıntısıyla bu dönemde çekilen ve ödenmemiş bir banka borcu olanlara müjde olacak yeni bir kampanya duyuruldu. Eğer ödenmemiş bir banka borcunuz varsa bankaların yeni borç kapatma kredilerinden yararlanabilirsiniz. Kampanya hakkında daha fazla bilgi için haberimizi okumaya devam edin.

banka kredisi

YENİ KAMPANYA! BANKAYA BORCU OLANLARA 60.000TL'YE VARAN BORÇ ÖDEME KREDİSİ



Bankaların yeni kampanyalarından biri olan borç kapatma kredisi sayesinde şubat ayında güncel olan keredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak amacıyla uygun faizlerle 60.000TL'ye varan 24 ay vadeli kredi verilecektir. Bankaların yapmış olduğu bu kampanyalar sayesinde emekli, sigortalı çalışan ve devlet memuru olan tüm bireysel vatandaşlara ödemeler yapılacaktır.

 banka atm


PEKİ HANGİ BANKALAR BORÇ KAPAMA KREDİSİ VERECEK

 

 Bu tarz bir kampanya kredisi alacağımız zaman aklımıza ilk gelen kamu bankalarından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalardan başvurunuzu yapmanız durumunda hızlıca işlemlerinizi tamamlayıp belirlenen tutarınızı hesabınıza aktarabileceksiniz.

Kampanya hakkında ayrıca önemli bir detay ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kampanyalarında, nakit kredi kullanacak olan kişiler için belirlenmiş politikalar ile ödemelerini hızlıca borç kapatma kredisi olarak yalnızca banka şubeleri üzerinden yapılan başvurularda vermektedir.

Eğer kamu bankaları dışında bir banka arıyorsanız da yine nakit kredi başvurusunda bulunabileceğiniz Garanti Bankası da borç kapama kredisi kampanyasını bankanın kendi şubeleri üzerinden başvuru ile sağlıyor. Garanti Bankasının borç kapama kredisinde ise 60.000TL 24 ay vadeli ve düşük faizlerle birlikte faydalanabileceğiniz krediler size sunuluyor. Kampanya dahilinde tüm banka borçlarınızı tek yerde ödeme rahatlığıyla sağlama fırsatınız bulunuyor.

Bunların yanında başvurularını gerçekleştirmiş olup borç kapatma kredisi almak isteyen kişilere, Denizbank, Akbank, İş bankası, Yapı Kredi Bankası ve İNG Bank üzerinden de kampanya dahilinde  borç kapatma kredisi ödemeleri verilmektedir.

 -Kampanyalar için daha fazla bilgi almak isterseniz bankaların kendi resmi internet sitelerini veya şubelerini ziyaret ederek detaylara ulaşabilirsiniz.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ