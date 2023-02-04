18-71 yaş arasına müjde! Bankaya olan borçlar sıfırlanıyor: Borç kapatma kredisi evlere bayramı getirecek!

Geçim sıkıntısıyla bu dönemde çekilen ve ödenmemiş bir banka borcu olanlara müjde olacak yeni bir kampanya duyuruldu. Eğer ödenmemiş bir banka borcunuz varsa bankaların yeni borç kapatma kredilerinden yararlanabilirsiniz. Kampanya hakkında daha fazla bilgi için haberimizi okumaya devam edin.
YENİ KAMPANYA! BANKAYA BORCU OLANLARA 60.000TL'YE VARAN BORÇ ÖDEME KREDİSİ
Bankaların yeni kampanyalarından biri olan borç kapatma kredisi sayesinde şubat ayında güncel olan keredi ve kredi
kartı borçlarınızı kapatmak amacıyla uygun faizlerle 60.000TL'ye varan 24 ay vadeli kredi verilecektir. Bankaların yapmış olduğu bu kampanyalar sayesinde emekli, sigortalı çalışan ve devlet memuru olan tüm bireysel vatandaşlara ödemeler yapılacaktır.
PEKİ HANGİ BANKALAR BORÇ KAPAMA KREDİSİ VERECEK
Bu tarz bir kampanya kredisi alacağımız zaman aklımıza ilk gelen kamu bankalarından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalardan başvurunuzu yapmanız durumunda hızlıca işlemlerinizi tamamlayıp belirlenen tutarınızı hesabınıza aktarabileceksiniz. Kampanya hakkında ayrıca önemli bir detay ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kampanyalarında, nakit kredi kullanacak olan kişiler için belirlenmiş politikalar ile ödemelerini hızlıca borç kapatma kredisi olarak yalnızca banka şubeleri üzerinden yapılan başvurularda vermektedir. Eğer kamu bankaları dışında bir banka arıyorsanız da yine nakit kredi başvurusunda bulunabileceğiniz Garanti Bankası da borç kapama kredisi kampanyasını bankanın kendi şubeleri üzerinden başvuru ile sağlıyor. Garanti Bankasının borç kapama kredisinde ise 60.000TL 24 ay vadeli ve düşük faizlerle birlikte faydalanabileceğiniz krediler size sunuluyor. Kampanya dahilinde tüm banka borçlarınızı tek yerde ödeme rahatlığıyla sağlama fırsatınız bulunuyor. Bunların yanında başvurularını gerçekleştirmiş olup borç kapatma kredisi almak isteyen kişilere, Denizbank, Akbank, İş bankası, Yapı Kredi Bankası ve İNG Bank üzerinden de kampanya dahilinde borç kapatma kredisi ödemeleri verilmektedir. -Kampanyalar için daha fazla bilgi almak isterseniz bankaların kendi resmi internet sitelerini veya şubelerini ziyaret ederek detaylara ulaşabilirsiniz.