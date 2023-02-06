18-71 yaş arasına PTT'den yeni ödeme: Tam 1.417 TL tek şartla ödenecek







PTT'DEN TEK SEFERLİK YARDIM







PTT başvuru yapanlara destek olacak. 18 yaşını dolduran herkese yardımda bulunacak. Başvurular PTT şubelerinden yapılacak. Yetkililer, başvuru süresi dolmadan yardım almak isteyenler şubelere gitmeli diyerek açıklama yaptı. İşte detaylar.Maddi açıdan yardıma muhtaç olan insanlara birçok destek programları yapılıyor. Bunlardan bir yenisi de PTT tarafından geldi. 18 yaşını dolduran başvuru yapan herkese yardımın sunulacağını açıkladı. Başvuruların PTT şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabileceği duyuruldu. Karşılıksız verilecek olan yardımın miktarı 1417 TL olacağı belirtildi. Başvuran vatandaşların TC kimlik numaralarıyla şubelere gitmeleri yeterli olacak. Sadece dar gelirli vatandaşlara yardım yapılacak.Başvuruları yapan vatandaşlara ödemeler 10 gün içerisinde ulaştırılacaktır. Başvurular için son gün de yayınlandı. 31 Ocak 2023 sosyal yardıma başvuru yapmak için son gün. Başvuru şartları ise şu şekilde belirlendi. -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, -Asgari ücretin üçte birinden az geliri olanlar, -Çocuk bakım evlerinde kalanlar, -Türkiye'de yaşayanlar.