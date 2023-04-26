18-74 arası kişilere başvurular açıldı! Halkbank kasayı açtı: 30.000 TL ödeme yapıyor

Son dönemlerde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankalara sık sık kredi başvurusu yapıyor. Peki 30 bin TL krediyi hangi banka veriyor? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
30 BİN TL KREDİ KAMPANYASISon dönemlerde ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlar için Halkbank 30 bin TL kredi kampanyası başlattı. Banka 18-75 yaş arası müşterilerine 30 bin TL uygun faizli ödeme yapıyor. Hızlı Kredi projesi olarak başlatılan kredi kampanyası 70 bin TL'ye kadar yüzde 1.89 oranıyla verilecek.
30 bin TL kredi çeken vatandaş için geri ödeme tutarı 44 bin 877 TL 24 kuruş olacak ve aylık taksit tutarı 1.246.59 TL olacak. Vade süresi ise 36 ay olarak belirlendi. Bireysel krediler için 50 bin TL'ye kadar kredilere yüzde 1.94 faiz ve 36 ay vade; 50 bin TL ile 100 bin TL arasında krediler için 24 ay vade, 100 bin TL'den yüksek krediler için de 12 ay vade imkanı sunulacak. Krediler başvuru sonrasında anında sonuçlanacak ve aynı gün hesaba geçecek.