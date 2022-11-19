18-79 yaş arası yardım ödemesi başladı! Başvuru yapanlara her ay 850-1250 TL para ödenecek! E-Devlet'ten...







Bakanlık düğmeye bastı, destek ödemeleri başladı







2500 TL yardım alabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini söyleyerek yapılacak yeni yardımları açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaş için yardım ödemelerinin başlatıldığını duyurdu. Böylelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli şekillerde nakit yardımı yapılacağını açıklamıştı. Bu yardımlardan birisi de çocuklar için yapılıyor. Başvuru şartları tutan ve başvuru yapan kişilere 850 TL ila 1.250 TL arasında nakit para yardımı yapılıyor. Üstelik bir diğer yardım eklendiğinde de yardım tutarı 2 bin 500 liraya kadar yükseliyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 – 78 yaş aralığındaki vatandaşlar için yeni destek ödemelerini başlattı. Milyonlarca kişinin yararlanabileceği ödemeler ile vatandaşların geçim derdine ortak olunuyor ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor. Dar gelirliler, herhangi bir geliri ya da sosyal güvencesi olmayanlar, kronik rahatsızlığı olanlar, emekliler ve üniversite öğrencileri dahil olmak üzere herkes bu yardımlara başvuru yapabiliyor. Ödemelerin ilk aşaması tamamlanırken yapılan son duyuruyla birlikte daha önce 450 TL ila 600 TL olan destek ödemelerinin miktarı 850 TL – 1.250 TL’ye yükseltildi. Aile Destek Paketi sayesinde e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan kişiler, başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından değerlendirildikten sonra ödeme almaya başlıyorlar. Bu ödemeden yararlanabilmek için e-Devlet’te yer alan başvuru formundaki tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekiyor. Başvurusuna onay alan kişiler, belirttikleri IBAN numaralarına ya da PTT hesaplarına ayda 850 TL ila 1.250 TL arasında yatırılan ödemeyi anında çekebiliyor.Aile destek yardımlarının yanı sıra bir de bu yıl itibarıyla başlatılan doğal gaz yardımı bulunuyor. Vatandaşların kış aylarında rahatça kombilerini açabilmesi ve sıcak bir kış geçirebilmesi için devlet tarafından doğal gaz yardımı yapılıyor. Bu yardımın tutarı ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden kimlik bilgilerini girip sonrasında adlarına kayıtlı doğal gaz abonelik numarasını sisteme girerek bu ödemeden yararlanma hakkı elde ediyorlar.