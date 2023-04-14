18 kilo veren Adriana Lima'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı!













ADRİANA LİMA'NIN ZAYIFLAMA SIRRI

'HER HALİ MUHTEŞEM

Dünyaca model Adriana Lima, yaklaşık 5 yıl gibi bir aradan sonra ilk kez yeni bir Victoria's Secret ürün reklamında yer aldı.Kısa bir süre Metin Hara ile lan aşkıyla öne çıkan Adriana Lima, ülkesine geri döndükten sonra hayatına aldığı sevgilisinden hamile kaldı ve üçüncü kez anne oldu.Doğumdan sonra aldığı kilolarla dikkat çeken Adriana Lima, hakkında çok sayıda yapılan eleştiriye sessiz kaldı. Bu sırada sıkı bir diyete başlayan güzel model, tam 18 kilo verdi.Doğum sonrası kilolarından kurtulmak için düzenli olarak boks sporu ile uğraşan Adriana Lima, boks, yoga ve sağlıklı beslenmenin faydasını gördü. Lima sahaya düzenli bir günlük sporla ve hergün atladığı ip sayesinde döndü.Tanıtım çekimi için poz verdiği anları paylaşmalara bir türlü doyamayan Adriana Lima, son haliyle övgü dolu yorumlar aldı. Güzel modelin hayranları fotoğrafların altına 'Her halin muhteşem' notlarını yazdılar.