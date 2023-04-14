MAGAZİN
14 Nisan 2023 - 13:48

18 kilo veren Adriana Lima'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı!

Geçen yıl üçüncü çocuğunu kucağına alan Brezilyalı süper model Adriana Lima, Katar'da düzenlenen bir etkinlikte podyuma çıkınca görenleri büyüledi. Uzun süredir kiloları hakkında sessiz kalan model, forma girdiğini gösteren seksi pozunu paylaştı. Lima'nın kilo verme sırrı da nihayet ortaya çıktı. Detaylar haberimizde..

MAGAZİN
14 Nisan 2023 - 13:48
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18 kilo veren Adriana Lima'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı!
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Dünyaca model Adriana Lima, yaklaşık 5 yıl gibi bir aradan sonra ilk kez yeni bir Victoria's Secret ürün reklamında yer aldı. 

18 kilo veren Adriana Lima'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı



Kısa bir süre Metin Hara ile lan aşkıyla öne çıkan Adriana Lima, ülkesine geri döndükten sonra hayatına aldığı sevgilisinden hamile kaldı ve üçüncü kez anne oldu.

18 kilo veren Adriana Lima'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı

Doğumdan sonra aldığı kilolarla dikkat çeken Adriana Lima, hakkında çok sayıda yapılan eleştiriye sessiz kaldı. Bu sırada sıkı bir diyete başlayan güzel model, tam 18 kilo verdi.

18 kilo veren Adriana Lima'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı

ADRİANA LİMA'NIN ZAYIFLAMA SIRRI

Doğum sonrası kilolarından kurtulmak için düzenli olarak boks sporu ile uğraşan Adriana Lima, boks, yoga ve sağlıklı beslenmenin faydasını gördü. Lima sahaya düzenli bir günlük sporla ve hergün atladığı ip sayesinde döndü.

18 kilo veren Adriana Lima'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı

'HER HALİ MUHTEŞEM

Tanıtım çekimi için poz verdiği anları paylaşmalara bir türlü doyamayan Adriana Lima, son haliyle övgü dolu yorumlar aldı. Güzel modelin hayranları fotoğrafların altına 'Her halin muhteşem' notlarını yazdılar.

18 kilo veren Adriana Lima'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı

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