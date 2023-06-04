GÜNDEM
04 Haziran 2023 - 12:54

18 kişilik 'Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri'nde köklü değişim

Yeni kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandı. 18 kişilik kabinede sadece iki üyenin görevine devam etmesine karar verilirken Cevdet Yılmaz cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yemin etti ve görevine başladı.

GÜNDEM
04 Haziran 2023 - 12:54
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18 kişilik 'Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri'nde köklü değişim


Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesine çevrildi. Özellikle geçtiğimiz hafta yeni kabinede kimlerin yer alacağına dair çok canlı bir perde arkası tartışması yaşandı. Sosyal medyada neredeyse her saat yeni bakanlar listeleri çıkmaya başladı ve TV yorumcuları ve köşe yazarları kimin bakan olacağı konusunda tahminlerde bulunmaya devam etti. Erdoğan, parlamentoda yemin ettikten sonra Çankaya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamada yeni kabinenin kurulduğunu duyurdu.

'Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri'nde köklü değişim



14 Mayıs seçimlerinden sonra milletvekili olarak seçilen bakanlardan Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu ile Süleyman Soylu'nun istifa ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine göreve devam edeceği söyleniyor. Ancak bu iddianın gerçekleşmediği görülürken bakan yardımcılarından hiçbiri kabineye girmedi. Böylece başkanlık kabinesinin neredeyse tamamı değişti.

SAĞLIK İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLARI DEĞİŞMEDİ

'Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri'nde köklü değişim

Milletvekili adayı olmayarak bakanlık görevlerine devam eden Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy kabinede kalmaya devam ettiler. Böylece ilk Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan 18 bakandan 16'sı değiştirildi.

MEHMET ŞİMŞEK EKONOMİNİN BAŞINA GETİRİLDİ

Perde arkasında en çok konuşulan isimlerden biri de eski maliye bakanı Mehmet Şimşek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime kısa bir süre kala Şimşek ile görüşerek ekonominin başına geçirmek istediği ve Şimşek'in bu teklife ret yanıtı bilgisi perde arkasına yayıldı.

'Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri'nde köklü değişim

Ancak seçim sonuçlarının ardından birçok programda Erdoğan ve Şimşek'in birlikte fotoğraflanması, Şimşek'in yeni dönemde Erdoğan'ı desteklediğine dair açıklamalarını güçlendirdi. Birçok iktisatçı, Şimşek'in ekonomi yönetimi için belirli koşullar belirleyeceğini ve bunun da piyasaları olumlu etkileyeceğini söyledi. Beklendiği gibi Şimşek, Nureddin Nebati'nin yerine Maliye Bakanı olarak atandı.

"Erdoğan'ın 'tamamlayıcı' yardımcısı Cevdet Yılmaz"

Kamu görevinden siyasete yönelen Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana genel başkan yardımcılığı, parti genel başkanlığı, bakanlık ve başbakan yardımcılığı gibi birçok önemli görevde bulundu ve son olarak da AKP Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptı.

'Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri'nde köklü değişim

Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı'na geçişle birlikte kabineye eklenen yeni görevde ilk günden bu güne kadar Fuat Oktay bulunuyor. Oktay'ın yerine, siyasi hayatının erken dönemlerinden beri Erdoğan'la birlikte olan Cevdet Yılmaz gelmiş oldu.

SÜLEYMAN SOYLU’NUN YERİNE İBRAHİM YERLİKAYA

Hakkında çıkan haberler ve Türkiye'nin son dönemine damgasını vuran uygulamalarıyla anılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yedi yıl sonra görevinden istifa etti. Soylu'nun yerine İstanbul Valisi olarak görev yapan Ali Yerlikaya getirildi.

'Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri'nde köklü değişim

Adalet Bakanı olarak görev yapan Bekir Bozdağ’ın yerine ise AK Parti'nin Grup Başkanvekili olan Yılmaz Tunç'un geldiği görüldü. Bartın'da 4 dönem milletvekilliği yapan Tunç, TBMM'de yargı komisyonuna başkanlık etmiş, daha sonra aynı grubun başkan yardımcılığını da üstlenmişti. Tunç'un ç kademeli sistem nedeniyle yedek olarak atanmadığı biliniyor.

HAKAN FİDAN'A KRİTİK GÖREV

Görevini perde arkasında sürdürdüğü adından sıkça söz ettiren Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni kabine listesind eyer almadığı görüldü. Bu kapsamda Çavuşoğlu’nun yerine ise Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın atandığı bildirildi.

'Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri'nde köklü değişim

Fidan daha önce milletvekilliğine aday olmayı ummuştu ancak bu talebinin Erdoğan tarafından reddedildiği biliniyor. 2015 yılından bu yana MİT Devlet Müsteşarı ve cumhurbaşkanlığına geçişin ardından MİT Başkanı olan Hakan Fidan, 17-25 Aralık çözüm süreci ve 15 Temmuz darbe girişimi dahil birçok önemli ana tanık oldu.

"GENELKURMAY BAŞKANI YAŞAR GÜLER MİLLİ SAVUNMA BAKANI OLDU

 Cumhurbaşkanlığına geçişin ardından Milli Savunma Bakanlığı'na tartışmalı eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kayseri milletvekili olarak atanmasının ardından kabineden uzaklaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı yöntemi kullanarak genelkurmay başkanı Yaşar Güller'i savunma bakanı olarak atadı. Güller, 2018'den beri genelkurmay başkanı olarak görev yapıyor.

'Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri'nde köklü değişim

"Kabinenin tek kadın bakanı Mahinur Özdemir Göktaş"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli Derya Yanık'ın görevde alındı ve onun yerine de Mahinur Özdemir Göktaş atandı. Brüksel'de doğan Öztaş, Brüksel'de Belçika Parlamento üyesi olarak iki dönem görev yaptı. Erdoğan, Brüksel'de bulunduğu sırada evlendiği Göktaş'ın düğününe de katıldı.

'Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri'nde köklü değişim

7 aylık çocuğunu meclis faaliyetlerine götürdüğü için tartışma konusu olan Göktaş, diğer taraftan AK Parti'nin stanbul Milletvekili olan Edibe Sözen'in özel kalemini de yürüttü ve son olarak Cezayir'in Türkiye Büyükelçiliği görevini yürüttü. Göktaş kabinedeki tek kadın bakan olacak.

ÖZHASEKİ 5 YIL ARANIN ARDINDAN AYNI BAKANLIKTA

AK Parti'nin Kayseri Milletvekili ve bölge yöneticisi Mehmet Özhaseki'nin 2016'dan 2018'e kadar geçen sürede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yaptığı biliniyor. Daha sonra partisinin MYK'sına katılan Özaseki, son yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışmıştı. Özhaseki, beş yıllık bir aradan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na döndü.

'Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri'nde köklü değişim

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na atanan Osman Aşkın Bak, 2017-2018 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak da görev yaptı. Bakü yeniden göreve seçildi ve Erdoğan'ın memleketi Rize'den üç dönemdir milletvekili olaral meclisteydi. Bildiğiniz gibi partisinin üçlü kamu görevi sisteminden dolayı Millet Meclisi adaylığına aday gösterilmedi.

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin"

Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olarak Mahmut Özer’in yerine atandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda eski devlet müsteşarlığı ve bir dönem Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görev yapan Tekin, uzun yıllar akademik ve bürokratik sorumluluklar üstlendi. 

'Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri'nde köklü değişim

2018 yılında Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne rektörlüğüne getirilen Tekin'in atanması kamuoyunda tartışma yarattı. Tekin'in göreve gelmesinden kısa bir süre önce, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile en az üç yıl profesörlük yapma şartı kaldırıldı ve Tekin, atanmasından iki ay sonra profesör olarak atandı.

ÜÇ BAKAN YARDIMCISI, BAKAN OLDU

Yeni kabinede üç bakan yardımcısı bakanlık görevine atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak ataması yapılan Alparslan Bayraktar, aynı bakanlıkta Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakan yardımcısı İbrahim Yumaklı'nın da bulundukları mevkide yükselerek bakan oldukları bildirildi. Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ise, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Prof. Dr. Vedat Işıkhan getirilirken Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Kıdemli Öğretim Üyesi Işıkhan, 2018 yılından bu yana yönetim kurulu üyesidir.

Serbest Sanayici ve Girişimciler Sendikası'nın (MÜSİAD) eski başkanlarından Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'na atandı. Bir dönem AK MKYK Parti'de de görev yapan Bolat, Mayıs 2000'den bu yana Albayrak Holding'in CEO'su.

İLK KABİNE TOPLANTISI SALI GÜNÜ

'Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri'nde köklü değişim

Bakanlıklarda devir teslim törenleri Pazar ve Pazartesi günü yapılacakken, ilk bakanlar kurulu Salı günü gerçekleştirilecek. Çarşamba günü Meclis Başkanı seçilmesinin ardından yemin metnini henüz okumamış olanlar eski bakanın yeni milletvekilleri ve yeni bakanlar huzurunda yemin edeceği söyleniyor.

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