18 kişilik 'Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri'nde köklü değişim

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesine çevrildi. Özellikle geçtiğimiz hafta yeni kabinede kimlerin yer alacağına dair çok canlı bir perde arkası tartışması yaşandı. Sosyal medyada neredeyse her saat yeni bakanlar listeleri çıkmaya başladı ve TV yorumcuları ve köşe yazarları kimin bakan olacağı konusunda tahminlerde bulunmaya devam etti. Erdoğan, parlamentoda yemin ettikten sonra Çankaya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamada yeni kabinenin kurulduğunu duyurdu.
14 Mayıs seçimlerinden sonra milletvekili olarak seçilen bakanlardan Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu ile Süleyman Soylu'nun istifa ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine göreve devam edeceği söyleniyor. Ancak bu iddianın gerçekleşmediği görülürken bakan yardımcılarından hiçbiri kabineye girmedi. Böylece başkanlık kabinesinin neredeyse tamamı değişti.
SAĞLIK İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLARI DEĞİŞMEDİ
MEHMET ŞİMŞEK EKONOMİNİN BAŞINA GETİRİLDİPerde arkasında en çok konuşulan isimlerden biri de eski maliye bakanı Mehmet Şimşek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime kısa bir süre kala Şimşek ile görüşerek ekonominin başına geçirmek istediği ve Şimşek'in bu teklife ret yanıtı bilgisi perde arkasına yayıldı.
Ancak seçim sonuçlarının ardından birçok programda Erdoğan ve Şimşek'in birlikte fotoğraflanması, Şimşek'in yeni dönemde Erdoğan'ı desteklediğine dair açıklamalarını güçlendirdi. Birçok iktisatçı, Şimşek'in ekonomi yönetimi için belirli koşullar belirleyeceğini ve bunun da piyasaları olumlu etkileyeceğini söyledi. Beklendiği gibi Şimşek, Nureddin Nebati'nin yerine Maliye Bakanı olarak atandı.
"Erdoğan'ın 'tamamlayıcı' yardımcısı Cevdet Yılmaz"Kamu görevinden siyasete yönelen Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana genel başkan yardımcılığı, parti genel başkanlığı, bakanlık ve başbakan yardımcılığı gibi birçok önemli görevde bulundu ve son olarak da AKP Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptı.
Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı'na geçişle birlikte kabineye eklenen yeni görevde ilk günden bu güne kadar Fuat Oktay bulunuyor. Oktay'ın yerine, siyasi hayatının erken dönemlerinden beri Erdoğan'la birlikte olan Cevdet Yılmaz gelmiş oldu.
SÜLEYMAN SOYLU’NUN YERİNE İBRAHİM YERLİKAYAHakkında çıkan haberler ve Türkiye'nin son dönemine damgasını vuran uygulamalarıyla anılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yedi yıl sonra görevinden istifa etti. Soylu'nun yerine İstanbul Valisi olarak görev yapan Ali Yerlikaya getirildi.
Adalet Bakanı olarak görev yapan Bekir Bozdağ’ın yerine ise AK Parti'nin Grup Başkanvekili olan Yılmaz Tunç'un geldiği görüldü. Bartın'da 4 dönem milletvekilliği yapan Tunç, TBMM'de yargı komisyonuna başkanlık etmiş, daha sonra aynı grubun başkan yardımcılığını da üstlenmişti. Tunç'un ç kademeli sistem nedeniyle yedek olarak atanmadığı biliniyor.
HAKAN FİDAN'A KRİTİK GÖREVGörevini perde arkasında sürdürdüğü adından sıkça söz ettiren Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni kabine listesind eyer almadığı görüldü. Bu kapsamda Çavuşoğlu’nun yerine ise Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın atandığı bildirildi.
Fidan daha önce milletvekilliğine aday olmayı ummuştu ancak bu talebinin Erdoğan tarafından reddedildiği biliniyor. 2015 yılından bu yana MİT Devlet Müsteşarı ve cumhurbaşkanlığına geçişin ardından MİT Başkanı olan Hakan Fidan, 17-25 Aralık çözüm süreci ve 15 Temmuz darbe girişimi dahil birçok önemli ana tanık oldu.
"GENELKURMAY BAŞKANI YAŞAR GÜLER MİLLİ SAVUNMA BAKANI OLDUCumhurbaşkanlığına geçişin ardından Milli Savunma Bakanlığı'na tartışmalı eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kayseri milletvekili olarak atanmasının ardından kabineden uzaklaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı yöntemi kullanarak genelkurmay başkanı Yaşar Güller'i savunma bakanı olarak atadı. Güller, 2018'den beri genelkurmay başkanı olarak görev yapıyor.
"Kabinenin tek kadın bakanı Mahinur Özdemir Göktaş"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli Derya Yanık'ın görevde alındı ve onun yerine de Mahinur Özdemir Göktaş atandı. Brüksel'de doğan Öztaş, Brüksel'de Belçika Parlamento üyesi olarak iki dönem görev yaptı. Erdoğan, Brüksel'de bulunduğu sırada evlendiği Göktaş'ın düğününe de katıldı.
7 aylık çocuğunu meclis faaliyetlerine götürdüğü için tartışma konusu olan Göktaş, diğer taraftan AK Parti'nin stanbul Milletvekili olan Edibe Sözen'in özel kalemini de yürüttü ve son olarak Cezayir'in Türkiye Büyükelçiliği görevini yürüttü. Göktaş kabinedeki tek kadın bakan olacak.
ÖZHASEKİ 5 YIL ARANIN ARDINDAN AYNI BAKANLIKTAAK Parti'nin Kayseri Milletvekili ve bölge yöneticisi Mehmet Özhaseki'nin 2016'dan 2018'e kadar geçen sürede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yaptığı biliniyor. Daha sonra partisinin MYK'sına katılan Özaseki, son yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışmıştı. Özhaseki, beş yıllık bir aradan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na döndü.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na atanan Osman Aşkın Bak, 2017-2018 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak da görev yaptı. Bakü yeniden göreve seçildi ve Erdoğan'ın memleketi Rize'den üç dönemdir milletvekili olaral meclisteydi. Bildiğiniz gibi partisinin üçlü kamu görevi sisteminden dolayı Millet Meclisi adaylığına aday gösterilmedi.
"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin"Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olarak Mahmut Özer’in yerine atandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda eski devlet müsteşarlığı ve bir dönem Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görev yapan Tekin, uzun yıllar akademik ve bürokratik sorumluluklar üstlendi.
2018 yılında Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne rektörlüğüne getirilen Tekin'in atanması kamuoyunda tartışma yarattı. Tekin'in göreve gelmesinden kısa bir süre önce, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile en az üç yıl profesörlük yapma şartı kaldırıldı ve Tekin, atanmasından iki ay sonra profesör olarak atandı.