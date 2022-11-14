YAŞAM
14 Kasım 2022 - 22:32

18 yaş altı 3 çocuğu olanlar bu haber size! Başvuran herkese 300 bin TL destek verilecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı Derya Yanık eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı 3 çocuğu bulunan kadınlara destek verileceğini açıkladı. Konut alımları için yapılacak olan yardımda 300 bin TL desteklerin anında hesaplarda olduğu da ayrıca belirtildi. İşte, konut desteğine dair detaylar...

YAŞAM
14 Kasım 2022 - 22:32
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18 yaş altı 3 çocuğu olanlar bu haber size! Başvuran herkese 300 bin TL destek verilecek!


2 bin 23 konut temin edilecek olan bu kampanya da 607 milyon TL bütçe ile her haneye 300 bin TL yardım yapılacağı açıklandı. Eşi vefat eden ve aynı zamanda 18 yaş altı çocuğu bulunanların başvuruda bulunabileceği yardım desteğine ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır

18 YAŞ ALTI 3 ÇOCUĞU OLANLARA YARDIM

Derya Yanık, konut projeleri devam ederken b u proje kapsamında eşi vefat etmiş 18 yaş altı 3 çocuğu bulunan kadınlara sosyal yardımdan yararlanma fırsatı verildi. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı içeriğinde belediyeler ve hayırsever iş insanlarıyla beraber yardımlar gerçekleştirilecek.

YARDIM DESTEĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI



-TC vatandaşı olmak

-3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcı olmak

-Eşi vefat etmiş

-18 yaş altı 3 çocuğun olması

-Konutların yapılacağı bölgede ikamet ediyor olmak

BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler tarafından düzenlenen yeni proje kapsamında konutlar üzerinde yeni destekler yapıldı. 80 metrekare olacak şekilde inşa edilip konutların satın alınması durumunda özelliğe yakın olarak tercihler başlayacaktır. Bakan Yanık, 300 bin TL destek verileceğini açıklarken SYDV hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı verileceği belirtildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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