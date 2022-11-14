18 yaş altı 3 çocuğu olanlar bu haber size! Başvuran herkese 300 bin TL destek verilecek!

2 bin 23 konut temin edilecek olan bu kampanya da 607 milyon TL bütçe ile her haneye 300 bin TL yardım yapılacağı açıklandı. Eşi vefat eden ve aynı zamanda 18 yaş altı çocuğu bulunanların başvuruda bulunabileceği yardım desteğine ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır
18 YAŞ ALTI 3 ÇOCUĞU OLANLARA YARDIMDerya Yanık, konut projeleri devam ederken b u proje kapsamında eşi vefat etmiş 18 yaş altı 3 çocuğu bulunan kadınlara sosyal yardımdan yararlanma fırsatı verildi. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı içeriğinde belediyeler ve hayırsever iş insanlarıyla beraber yardımlar gerçekleştirilecek.
YARDIM DESTEĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI
-TC vatandaşı olmak -3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcı olmak -Eşi vefat etmiş -18 yaş altı 3 çocuğun olması -Konutların yapılacağı bölgede ikamet ediyor olmak