18 yaş altı 3 çocuğu olanlar bu haber size! Başvuran herkese 300 bin TL destek verilecek!







18 YAŞ ALTI 3 ÇOCUĞU OLANLARA YARDIM

YARDIM DESTEĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI







BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA

2 bin 23 konut temin edilecek olan bu kampanya da 607 milyon TL bütçe ile her haneye 300 bin TL yardım yapılacağı açıklandı. Eşi vefat eden ve aynı zamanda 18 yaş altı çocuğu bulunanların başvuruda bulunabileceği yardım desteğine ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadırDerya Yanık, konut projeleri devam ederken b u proje kapsamında eşi vefat etmiş 18 yaş altı 3 çocuğu bulunan kadınlara sosyal yardımdan yararlanma fırsatı verildi. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı içeriğinde belediyeler ve hayırsever iş insanlarıyla beraber yardımlar gerçekleştirilecek.-TC vatandaşı olmak -3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcı olmak -Eşi vefat etmiş -18 yaş altı 3 çocuğun olması -Konutların yapılacağı bölgede ikamet ediyor olmakAile ve Sosyal Hizmetler tarafından düzenlenen yeni proje kapsamında konutlar üzerinde yeni destekler yapıldı. 80 metrekare olacak şekilde inşa edilip konutların satın alınması durumunda özelliğe yakın olarak tercihler başlayacaktır. Bakan Yanık, 300 bin TL destek verileceğini açıklarken SYDV hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı verileceği belirtildi.