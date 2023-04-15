18 yaş üstü gençlere büyük kıyak devletten! Artık masraf düşünmeyecekler: Bayram öncesi 2000 TL hesaplara yatırılacak! Cumhurbaşkanı duyuru yaptı

Uzun zamandır emeklilere verilen bayram ikramiyeleri bu sene öğrencilerinde de hesabında yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada öğrencilere bayram harçlığı verileceği duyurulurken 18 yaz üzeri üniversite öğrencilerine Kurban ve Ramazan Bayramlarında 1000 TL olarak toplamda 2 bin TL ödeme yapılacak. Gençlere verilecek bayram harçlığı üzerine gerekli şartlar haberimizde yer almaktadır.
18 YAŞ ÜZERİ GENÇLERE İKRAMİYERamazan Bayramı yaklaşırken gençlere ikramiye ödemesi yapılacağı bilgisi verildi. Ödemelerin hangi tarihte yatmaya başlayacağı merak konusu olurken araştırmalar başladı. Gençlerin yüzünü güldürecek olan ikramiye ödemeleri Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplarda yer alacak.
Ramazan Bayramı'ndan sadece 1 hafta önce hesaplarda olması beklenen ödemelerin 15 Nisan 2023 tarihiyle beraber sahiplerini bulması tahminler arasında. TC kimlik numarasının son hanesine bakılarak sırayla yapılacak olan burs ve kredi ödemeleri gibi bayram harçlıkları da Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacaktır.