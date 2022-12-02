EKONOMİ
02 Aralık 2022 - 22:17

18 yaş üstü hemen başvurabilir! İki şartı var ayda 1840 lira maaş bağlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 yaş üstü kişilere maaş bağlanıyor. İki şartı karşılayanlara ayda 1840 lira maaş verilecek. İşte şartlar ve detaylar...

EKONOMİ
02 Aralık 2022 - 22:17
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18 yaş üstü hemen başvurabilir! İki şartı var ayda 1840 lira maaş bağlanıyor


Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ödeneği sağlanmaya devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 18 yaş üstü vatandaşlara aylık 1840 lira maaş veriyor. Bu maaştan yararlanabilmek için kişilerin bazı şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Programları kapsamında birçok yardım yapmaktadır. Bu yardımlar ölüm aylığı, yaşlı aylığı, dul ve yetim maaşı ve engelli maaşı gibi birçok kalemde sunulmaktadır. 1840 TL maaş alabilmek için bakanlığa bazı belgelerin sunulması ve başvuru yapılması gerekiyor.

Her ay 1840 TL maaş bağlanıyor



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşlara her ay 1840 lira maaş bağlanacak. Bakanlığın yaptığı bu yardım, sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden yani 1833 TL’den az olan vatandaşlara sağlanmaktadır.

Engelli maaşı alabilmek için 18 yaşından büyük herkes başvuru yapabiliyor. Ancak başvuruyu 18 yaş üstü kişilerin vasi ya da vekilinin yapması gerekmektedir. Başvuru şartları arasında, yüzde 40 engelli raporu talep edilmektedir. T.C. kimlik kartı sağlık kurulu raporu sunulması gerekiyor.

Bakanlık tarafından yardım için yapılan açıklamada, 20 Şubat 2020 tarihinden sonra sağlık kurulu raporları elektronik ortamda temin edilebildiği için bu tarihten sonra düzenlenen raporlar talep edilmiyor. Ancak bu tarihten öncekilerin engelli raporunu başvuru sırasında sunması gerekmektedir.

Engelli maaşı her ay hak sahiplerine ödenmektedir. 2022 yılının sonuna kadar yüzde 40 ila yüzde 69 arası engelli aylığı bin 226 lira 69 kuruş olurken, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise bin 840 lira olmaktadır.

Engelli maaşının 2023 yılında asgari ücrete yapılacak zam sonrasında daha da yükselmesi bekleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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