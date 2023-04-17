18 yaş üstü iş arayanlar dikkat! Dev bekçi alımı başladı: 4 şart aranacak!

İş arayan genç adaylar için yüzleri güldürecek haberler gelmeye devam ederken bekçilik alımlarının şartları da belli oldu. Peki şartlar ne olacak? Başvuru nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BEKÇİLİK ALIMLARI BAŞLIYORİŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre özel sektöre bekçi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR aracılığıyla e-Devlet sistemine giriş yaparak yapılabilecek.
Bekçilik alımlarına başvuru yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilköğretim lise ön lisans ve lisans mezunu olma, 18 yaşını tamamlamak, kamu haklarından mahrum edilmemek ve disiplin cezası almamak, alkol uyuşturucu ve uyarıcı madde tüketimi sebebiyle tedavi görmemek, terör örgütleri ve bu örgütlerin uzantılarının eylemlerine, mitinglerine katılmamak ve desteklememek, vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak gerekiyor.